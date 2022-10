House of the Dragon, il trono di legno. Le foto dell'episodio 8

Il destino incerto di Corlys Velaryon apre il tema della successione al trono di Driftmark. Il ruolo di Rhaenyra e dei figli viene ancora una volta messo in discussione. A risolvere la vicenda è Viserys, con un estremo tentativo di riunire la famiglia. Ecco cosa è successo nell'episodio andato in onda lunedì 10 ottobre alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Usa in lingua originale sottotitolata. Dal 17 ottobre anche doppiato