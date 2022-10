House of the Dragon, le foto del nono episodio: The Green Council

Convinta di seguire le ultime volontà di Viserys, Alicent porta Aegon sul Trono di Spade. Mentre si consuma la rottura col padre e la Danza dei Draghi si avvicina. Le migliori immagini del nono episodio, andato in onda lunedì 17 ottobre alle 3 del mattino, in contemporeane con gli Usa, in lingua originale sottotitolata. Disponibile anche on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Lunedì 24 ottobre l'episodio doppiato in italiano e il finale di stagione in v.o.