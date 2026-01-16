A$AP Rocky, è uscito il nuovo album Don't Be Dumb: cosa sapere

Artista poliedrico, imprenditore, attore e icona della moda, A$AP Rocky, all'anagrafe Rakim Mayers, ha conquistato la scena globale fin dalla sua ascesa nel 2011. Nel corso della sua carriera si è imposto come una delle figure più influenti dell’industria musicale, con oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni con i video musicali su YouTube. Nel 2018, dopo due album che hanno debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, rispettivamente LONG.LIVE.A$AP e AT.LONG.LAST.A$AP, Rocky ha pubblicato l'attesissimo terzo album in studio, TESTING. Il progetto ha superato 1 miliardo di stream a livello globale e ha debuttato al primo posto della classifica iTunes in 16 Paesi al momento dell’uscita. Nel 2019 ha inoltre pubblicato il singolo di successo Babushka Boi. L’uscita dell'album Don't Be Dumb arriva al termine di un anno straordinario per A$AP Rocky. Nel 2025 ha ricoperto il ruolo di co-chair del Met Gala, dedicato al tema Superfine: Tailoring Black Style, presentando un guardaroba completo realizzato per il suo progetto creativo e brand AWGE. Ha inoltre recitato in due film prodotti da A24, rispettivamente Highest 2 Lowest di Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You di Mary Bronstein, vincitore del Golden Globe ed è stato nominato house ambassador di Chanel. A$AP Rocky è attualmente direttore creativo di Ray-Ban e PUMA ed è stato protagonista di numerose campagne di alto profilo per brand internazionali, compresi Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Courvoisier, Dior, Mercedes-Benz, Guess e Fenty Skin. La sua agenzia creativa AWGE ha avviato collaborazioni con Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV e molti altri, contribuendo inoltre al lancio delle carriere di artisti come Playboi Carti, slowthai e Smooky MarGielaa. Nel giugno 2025, AWGE ha presentato la sua seconda sfilata annuale alla Paris Fashion Week, ottenendo ampi consensi dalla critica.

LEGGI ANCHE: RIHANNA, A$AP ROCKY E LE PRIME FOTO DEL FIGLIO RIOT ROSE

2249534065 - ©Getty