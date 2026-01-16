A$AP Rocky, è uscito il nuovo album Don't Be Dumb: cosa sapere

Introduzione
Il 16 gennaio è uscito il quarto e attesissimo nuovo album in studio Don’t Be Dumb (A$AP Worldwide/RCA Records) dell’artista poliedrico, imprenditore, attore e icona di stile A$AP Rocky.
Quello che devi sapere
Una richiesta senza precedenti
A distanza di otto anni dal precedente progetto discografico, il nuovo album Don't Be Dumb ha generato una richiesta senza precedenti a livello globale e ancora prima dell'uscita ufficiale, con oltre 130.000 copie in vinile vendute e il primato come album hip-hop più pre-salvato di sempre su Spotify, con più di 1 milione di pre-save.
La tracklist
L’album Don't Be Dumb è stato anticipato dai singoli Punk Rocky e Helicopter, che hanno contribuito ad alimentare un’enorme attesa intorno al progetto. La rivista Variety ha definito il brano Punk Rocky un brano in grado di di stabilire “un nuovo standard di umorismo e surrealismo” nella carriera di A$AP Rocky, mentre la rivista Rolling Stone ha sottolineato che l'album Don't Be Dumb si sta affermando come “uno dei lavori più creativi dell’artista”.
Ecco la tracklist:
- DISCO 1
1. Order Of Protection
2. Helicopter
3. Interrogation (Skit)
4. Stole Ya Flow
5. Stay Here 4 Life
6. Playa
7. No Trespassing
8. Stop Snitching
9. Stfu
10. Punk Rocky
11. Air Force (Black Demarco)
12. Whiskey (Release Me)
13. Robbery
14. Don’t Be Dumb / Trip Baby
15. The End
- DISCO 2
16. Swat Team
17. Fish N Steak (What It Is)
Le collaborazioni, da Doechii a Tyler, the Creator
L'album Don't Be Dumb vanta una serie di collaborazioni d’eccezione, che includono BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jon Batiste, Jessica Pratt, Slay Squad, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn e will.i.am.. Danny Elfman e Thundercat compaiono anche nel videoclip di Punk Rocky, dove interpretano i membri di una band all’interno di un surreale ensemble di personaggi.
La copertina
La copertina dell’album Don't Be Dumb, realizzata in collaborazione con il celebre regista Tim Burton, raffigura sei iconici alter ego di A$AP Rocky, reinterpretati attraverso l’inconfondibile estetica del filmmaker. Gr1m, Mr. Mayers, Rugahand, Babushka Boi, Dummy e Shirthead rappresentano ognuno una diversa fase e visione del percorso artistico e della carriera dell'artista, dando così forma a un universo narrativo in continua evoluzione e preparando il terreno per Don't Be Dumb.
Le edizioni speciali in vinile
Nel corso del lancio del progetto, A$AP Rocky ha inoltre collaborato con Quince e Bilt per la realizzazione di edizioni di vinili esclusivi dell'album Don't Be Dumb, accrescendo ulteriormente l’hype intorno all’uscita dell’album. Più che semplici supporti fisici, le edizioni speciali si configurano come vere e proprie incarnazioni dell’universo del progetto: minimali, audaci e senza tempo, capaci di fondere musica, design e cultura contemporanea.
A$AP Rocky, un artista poliedrico
Artista poliedrico, imprenditore, attore e icona della moda, A$AP Rocky, all'anagrafe Rakim Mayers, ha conquistato la scena globale fin dalla sua ascesa nel 2011. Nel corso della sua carriera si è imposto come una delle figure più influenti dell’industria musicale, con oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni con i video musicali su YouTube. Nel 2018, dopo due album che hanno debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, rispettivamente LONG.LIVE.A$AP e AT.LONG.LAST.A$AP, Rocky ha pubblicato l'attesissimo terzo album in studio, TESTING. Il progetto ha superato 1 miliardo di stream a livello globale e ha debuttato al primo posto della classifica iTunes in 16 Paesi al momento dell’uscita. Nel 2019 ha inoltre pubblicato il singolo di successo Babushka Boi. L’uscita dell'album Don't Be Dumb arriva al termine di un anno straordinario per A$AP Rocky. Nel 2025 ha ricoperto il ruolo di co-chair del Met Gala, dedicato al tema Superfine: Tailoring Black Style, presentando un guardaroba completo realizzato per il suo progetto creativo e brand AWGE. Ha inoltre recitato in due film prodotti da A24, rispettivamente Highest 2 Lowest di Spike Lee e If I Had Legs I’d Kick You di Mary Bronstein, vincitore del Golden Globe ed è stato nominato house ambassador di Chanel. A$AP Rocky è attualmente direttore creativo di Ray-Ban e PUMA ed è stato protagonista di numerose campagne di alto profilo per brand internazionali, compresi Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Courvoisier, Dior, Mercedes-Benz, Guess e Fenty Skin. La sua agenzia creativa AWGE ha avviato collaborazioni con Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV e molti altri, contribuendo inoltre al lancio delle carriere di artisti come Playboi Carti, slowthai e Smooky MarGielaa. Nel giugno 2025, AWGE ha presentato la sua seconda sfilata annuale alla Paris Fashion Week, ottenendo ampi consensi dalla critica.
