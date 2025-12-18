A$AP Rocky svela l'opera d'arte di Tim Burton per "Don't Be Dump"

A$AP Rocky sembra essere la nuova musa di Tim Burton. L'artista, tre volte candidato ai Grammy, ha svelato su Instagram la copertina illustrata dal regista per il suo quarto album in studio, Don't Be Dumb, in uscita il 16 gennaio, anticipando anche l'arrivo imminente di un film d'accompagnamento.

Com'è nata la collaborazione tra A$AP Rocky e Tim Burton

"Scusate per l'attesa, Don't Be Dumb sta finalmente per arrivare! Grazie Tim Burton per avermi aiutato a realizzare questo film!", ha scritto su Instagram ASAP Rocky, postando la copertina del disco omonimo (poi ripostata da Burton).

L'ultimo album di Rocky arriva tre anni dopo aver anticipato per la prima volta Don’t Be Dumb nel dicembre 2022.

La collaborazione con Tim Burton è cominciata invece un anno fa. In una precedente conversazione con Billboard, il rapper ha ricordato di aver suonato i brani del suo nuovo disco per il regista: "Mi sono seduto e ho fatto sentire l'album a Tim Burton, e lui era coinvolto pesantemente. Dondolava la testa ed era tipo, 'Wow! Non sapevo che facessi quel genere di musica!'". A Variety, invece, ha confessato: "Adoro Tim Burton. Sono stato ispirato da lui fin da quando ero bambino. Penso a quello che fa con la claymation e a come è passato ai film live-action, e ai parallelismi tra loro, a come ha integrato senza soluzione di continuità il tutto, dal matte painting all'Espressionismo tedesco. Penso che sia un f*****o genio".

Rocky ha inoltre svelato che il collaboratore di lunga data di Burton, Danny Elfman, ha composto molte delle musiche presenti nell'album di prossima uscita.