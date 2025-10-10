I Gorillaz in Italia, annunciato un concerto a Trieste a luglio 2026

Esplora tutte le offerte Sky
I Gorillaz in Italia, annunciato un concerto a Trieste per la band di Damon Albarn

Musica
©Getty

TL'appuntamento è sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia; lo showcelebra i 25 anni di carriera della band creata da Damon Albarn

Aspettando il nuovo progetto discografico (uscirà nel 2026) intitolato The Mountain, i Gorillaz annunciano il ritorno su un palco italiano per l'imminente The Mountain Tour:che l'appuntamento è a Trieste, sabato 25 luglio 2026 in Piazza Unità d’Italia, con uno show imperdibile per festeggiare i 25 anni di carriera di una delle band più iconiche e influenti della scena musicale. Pionieri del concetto di band virtuale, nati dalla mente visionaria di Damon Albarn e dall’estro grafico di Jamie Hewlett, hanno ridefinito i confini tra musica, arte e animazione, dando vita a un universo narrativo unico nel panorama musicale. Sul palco, a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Murdoc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese). Il concerto dei Gorillaz arriva a quattro anni dall’ultima apparizione italiana del gruppo. Un primo assaggio del disco è già stato pubblicato ed è il singolo The Happy Dictator.

UN EVENTO UNICO TRA VISUAL E ATMOSFERE IMMERSIVE

Lo show in programma a Trieste, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso PromoTurismoFVG, in collaborazione con il Comune di Trieste, FVG Music Live, VignaPR e Live Nation Italia, si preannuncia come un evento unico, tra visual spettacolari, atmosfere immersive e una scaletta che abbraccia l’intera carriera della band. I biglietti sono già in vendita. Con otto album all'attivo, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018), Song Machine: Season One – Strange Timez (2020) e Cracker Island (2023), i Gorillaz sono un fenomeno davvero globale, che ha raggiunto il successo in modi completamente nuovi e unici, girando il mondo da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e vincendo numerosi premi, tra cui l'ambito Jim Henson Creativity Honor. 

