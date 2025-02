FantaSanremo 2025, chi prendere? I consigli dei cantanti partecipanti

Per chi non avesse ancora deciso su quali artisti puntare per il FantaSanremo, ecco i suggerimenti più utili per comporre un team vincente, basandosi proprio sulle parole dei cantanti stessi che tra poche ore si esibiranno sul palco dell'Ariston. Scopriamo chi di loro sono quelli che potrebbero garantire bonus preziosi



Il Festival di Sanremo 2025 sta quasi per iniziare, ormai manca pochissimo, e oltre a quella dell’attesa per ascoltare le canzoni in gara e per godersi uno degli spettacoli più amati d’Italia, cresce anche un’altra “febbre”: quella del FantaSanremo 2025.

Chi non avesse ancora deciso su quali artisti puntare per il FantaSanremo, abbiamo qui per voi i suggerimenti più utili per comporre un team vincente, basandosi proprio sulle parole dei cantanti stessi che tra poche ore si esibiranno sul palco dell'Ariston e, forse, staranno al gioco più amato dai "Fantafan". Scopriamo chi di loro sono quelli che potrebbero garantire bonus preziosi. Gli artisti da tenere d’occhio sono senz’altro quelli che già hanno lanciato messaggi eloquenti ai loro fan, facendo intuire che il loro coinvolgimento nel gioco sarà ai massimi livelli. In base quindi alle loro promesse, di seguito troviamo chi potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata. Da Coma_Cose a Marcella Bella, da Gaia a Serena Brancale, sono tanti i cantanti di Sanremo 2025 che pare siano pronti a essere coinvolti largamente nel gioco legato al Festival. Ecco su chi puntare.

Noemi: “Voglio essere concentrata sul Fantasanremo”

Con la canzone Se t’innamori muori, Noemi è tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Ma non solo del Festival in sé: la cantante di Roma, al secolo Veronica Scopelliti, promette a tutti che quest’anno si impegnerà per il Fantasanremo. “Quest’anno voglio essere concentrata sul Fantasanremo perché le mie amiche e i miei amici mi dicono sempre: ‘Ti ho messo in squadra nel Fantasanremo ma hai fatto pochissimi punti’”, ha spiegato Noemi in un’intervista rilasciata nelle scorse ore a Vogue Italia (potete guardare il video nel post che trovate di seguito. La cantante parla del Fantasanremo verso la fine della clip). “Quindi mi porto sempre dietro il regolamento, soprattutto per i malus, perché potrei beccarli perché sono molto distratta. Voglio fare la differenza per loro quest’anno”, aggiunge Noemi. Approfondimento Festival Sanremo, Noemi in gara con Se ti innamori muori. FOTO

Attenzione ad Achille Lauro: “Avete sbagliato tutto” Il cantante Achille Lauro avverte i Fantallenatori, mettendoli in guardia: “Avete sbagliato tutto”, dice loro. “Per chiunque mi abbia scelto al FantaSanremo come capitano, che sono migliaia, avete sbagliato tutto. Quindi lo prendo sempre con serietà”. Dunque il messaggio di Achille Lauro è chiaro: è una scelta assai rischiosa inserirlo. Attenzione anche a Brunosi Sas, il quale ha detto: “Sono una scelta pessima, sarà un fallimento totale”. Però c'è da dire che Brunori ha anche affermato quanto segue: “Sono disposto a fare qualsiasi cosa, chiedetemi qualsiasi cosa e sarete accontentati con estrema falsità”. Le parole di Giorgia non sono più rassicuranti, anzi: “Mi avete scelto e messo come capitano? Ma siete matti?!”. Però ha aggiunto “se ho delle frasi da dire… le dirò”, ammettendo di essere ben disposta.

Lucio Corsi, invece, dice: “Vedrò lì per lì.”, quindi non dà né false speranze né grattacapi ai Fantallenatori. Di seguito trovate il video con le dichiarazioni di Achille Lauro, allarmanti per i Fantallenatori che lo hanno scelto... Approfondimento Sanremo 2025, Achille Lauro: "Sono un artigiano, amo il foglio bianco"

Serena Brancale: “Capitana vuoi dire”

Con la canzone Anema e core, Serena Brancale è tra i protagonisti di Sanremo. Ma la simpaticissima cantautrice e polistrumentista di Bari vuole essere anche tra i grandi protagonisti del FantaSanremo, infatti ha rivolto un appello diretto ai giocatori, dichiarando con convinzione, tra le righe ma nemmeno troppo, che è lei la scelta vincente. “Mi raccomando, Serena Brancale la vostra capitana”, questo è il lapalissiano invito a sceglierla come leader della squadra. Approfondimento Sanremo, Serena Brancale con Anema e core: il preascolto e il testo

Coma_Cose: “Saremo carichi”

I Coma_Cose hanno emozionato il pubblico nelle scorse edizioni del FantaSanremo, quindi perché non puntare su di loro per l'edizione di quest'anno? La domanda sorge spontanea, e la risposta non può che essere affermativa. Il duo ha anche voluto rassicurare i fan (dove per "fan" stavolta ci riferiamo semmai ai Fan-tallenatori) con un messaggio chiaro: “Grazie della fiducia, noi vi abbiamo fatto sognare. Saremo carichi, ne vedremo delle belle.”



Approfondimento I cantanti di Sanremo 2021: Coma Cose con Fiamme negli Occhi. FOTO

Rose Villain: “Io faccio del mio meglio”

La cantante Rose Villain, che quest’anno sul palco dell’Ariston porta il brano Fuorilegge, ha detto del FantaSanremo che lei fa del suo meglio. Ha però voluto aggiungere un j'accuse, proseguendo nel video pubblicato nelle scorse ore dall'accout ufficiale di Instagram del FantaSanremo con la seguente accusa "infamante": “Poi mi ladrano i punti”. Ma Rose Villain conclude dando speranza: “Però io mi impegno e ci metto tutto il cuore”.



Approfondimento Festival di Sanremo 2025, Rose Villain in gara con Fuorilegge. FOTO