Incendio LA, da Lady Gaga a Billie Eilish per il concerto FireAid

Finora, gli incendi hanno ucciso almeno 25 persone, mentre tantissime altre sono state evacuate o hanno perso le loro case. I proventi dell’evento saranno destinati alla riparazione delle strutture gravemente danneggiate, al supporto delle famiglie sfollate e allo sviluppo di strategie di emergenza. FireAid precederà i Grammy Awards, in programma il 2 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. La Recording Academy ha annunciato che ridurrà il programma di eventi inizialmente previsti nella settimana precedente, proprio per incentivare la raccolta fondi. Intanto, altre organizzazioni stanno promuovendo concerti di beneficenza in aiuto delle vittime dei roghi.

VEDI ANCHE: INCENDI LA, DAVE GROHL FESTEGGIA IL COMPLEANNO CUCINANDO PER SFOLLATI