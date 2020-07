Battiti Live 2020 in tv, la scaletta degli artisti e degli ospiti

Battiti Live, la kermesse musicale promossa da Radionorba e Vodafone, torna in onda lunedì 27 luglio su Italia Uno. Ancora una volta, a condurla sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La 18° edizione si compone di 6 appuntamenti, tutti ambientati nella cornice del Castello Aragonese di Otranto. Tuttavia, le esibizioni on the road si svolgeranno in diverse location pugliesi: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Gallipoli e Lecce, tra le altre. Ecco la scaletta della prima puntata