Aiello festeggia il suo 35° compleanno: il post su Instagram

Aiello: “Non era assolutamente previsto”

approfondimento

Poche ore fa il cantante di Arsenico ha condiviso un post in cui ha immortalato alcuni momenti di gioia e spensieratezza in compagnia dei suoi amici.

L’artista ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha raccontato la giornata trascorsa con gli affetti più cari, questo l'inizio: “Odio le auto celebrazioni e ‘i post comandati’, non era assolutamente previsto, ma a fine giornata mi sono trovato una strana pioggia dentro al rullino dell’iPhone e ho pensato di condividerne qualche goccia”.

In seguito, Aiello ha parlato del forte legame con l’amico Lorenzo: “Quel ragazzino alle mie spalle, da più di 10 anni è il fratello che mi sarebbe mancato se non lo avessi avuto al mio fianco, perché Gaghi vive in Calabria, e mi manca tutti i giorni. Elle è la mia fortuna più grande e ogni tanto sento il bisogno di dirlo al mondo, anche stavolta ha fatto tutto per me e di più”.

Il cantante ha continuato: “Grazie. Agli amici tutti, e a quelli che oggi erano con me, che amo profondamente, che in realtà mi festeggiano tutti i giorni, e non mi mollano mai, perché hanno paura che io mi perda”.