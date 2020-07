"Vienimi (a ballare)", il nuovo singolo di Aiello a Sky Tg24

Torna Aiello con un nuovo singolo. Si intitola Vienimi (a ballare) e il cantautore calabrese, classe 1985, lo presenta in anteprima a Sky TG24.

“E’ arrivato il momento di rincontrarci, di condividere la musica nuova e questo viaggio bellissimo che ho fatto nelle mie origini meridionali. Sono calabrese, vivo a Roma da tredici anni, ma sono particolarmente attaccato alle mie radici”, spiega.

il videoclip di "vienimi (a ballare)"

Il videoclip è stato girato in Calabria, come racconta lui stesso. “Ci sono diverse situazioni spero empatiche, sicuramente autentiche e c’è un finale a sorpresa. Volevamo raccontare quest’uomo che viene dal mare, io sono nato a Cosenza e Cosenza non ha il mare, ma la Calabria è circondata dal mare, che è tra le cose che più mi mancano della mia terra”. Un elemento che, sottolinea il cantautore “si presenta spesso nelle mie canzoni, quindi è un elemento per me molto importante a livello anche d’ispirazione”.

L’AMORE DI AIELLO PER LA SUA TERRA

"Un brano che mostra anche la voglia di superare alcune difficoltà, alcune storie in maniera leggera, non superficiale, leggera”, confida l’artista.

Poi, con determinazione, ribadisce l’attaccamento alla sua terra. “E’ la voglia di ballare, ci sono le chitarre classiche, c’è la zurla che è uno strumento mediorientale. Anche perché dire Calabria vuol dire Spagna, greci, bizantini e secondo me è arrivato il tempo di raccontare i meridioni del Mondo".



La bellezza del sud, un mix di spagna, grecia e medioriente



“In questo caso il mio, il Sud d’Italia, la Calabria, con un pizzico d’orgoglio in più, perché abbiamo una bellezza incredibile che va secondo me raccontata di più. Al di là delle varie difficoltà e dei vari drammi che comunque patiamo noi meridionali, rispetto ai quali non bisogna certo mettere la testa sotto terra come gli struzzi. Però ogni tanto raccontare la grande bellezza greca, spagnola e mediorientale della nostra terra è cosa giusto, secondo me”.



Questa sara' un'estate meridionale



"Le passerò sicuramente in Calabria, ritorno dai miei che vedo sempre troppo poco. Forse farò un salto in Sicilia. Io ci tengo a sottolineare le mie radici e l’amore infinito per la mia terra, ma in generale è proprio il concetto di meridionale quello che appartiene a questo brano, ma in genere al disco nuovo al quale stiamo lavorando. Visto che secondo me sarà un’estate meridionale, io provo a segnarla a modo mio".