Aiello canta "Vienimi (a ballare)" e racconta la sua bella Calabria

Vienimi (a ballare), scritta da Aiello e prodotta da Iacopo Sinigaglia insieme ad Alessandro Forte, riporta il cantante alle sue radici, la Calabria. Nel brano, le origini meridionali, l’autenticità del cantautorato italiano, i suoni street contemporanei e il ritmo delle musiche popolari latine, si fondono in un mix di sonorità nuove e potenti. L'artista racconta la voglia di superare le storie finite, il desiderio di libertà, di una nuova leggerezza, l'inizio di un’estate speciale, un'estate Meridionale. Qui ci racconta sei luoghi speciali della sua regione.



1 Cosenza - LA VILLA VECCHIA, nel centro storico di Cosenza dove mio Nonno Totonno portava me e mio fratello la domenica mattina, tra giostre e noccioline caramellate, passeggiate in mezzo alle piante, tra i suoi racconti di gioventù.

2 Rende- LA PISTA DEI GO CART, a Settimo, dove Nonno Gaetano portava me, mio fratello e i miei cugini per sfidarci “nell’alta velocità”. Eravamo piccoli, ci sentivamo dei gran piloti.

3 Rende - Il QUARTIERE ROGES, dove sono cresciuto. Per strada, d’estate soprattutto, eravamo un sacco di ragazzini, sempre uniti, a giocare a calcio, davanti ai garage, sul campetto di terra, in mezzo alle palazzine. Poi tutti con le bici alla fontana e poi “Da Giannino”, l’alimentare storico, i panini più buoni di sempre.

4 Rende - IL LICEO SCIENTIFICO PITAGORA. Il 5B gli anni tra i banchi e le prime canzoni. Il mio primo motorino, sempre parcheggiato lì davanti al cortile e poi in macchina a far sentire agli amici più fidati le mie prime canzoni. Io in aula, seduto, scomposto sempre, tra i banchi e i rimproveri dei prof, parlavo troppo, ridevo troppo.

5 Fuscaldo - La mia prima volta al mare, le estati dell’adolescenza, i miei primi amici napoletani, le partite di calcio in spiaggia, le serate sul corso, le prime cotte, i primi falò, le notti d’agosto.

6 Diamante - Le estati da ragazzo più grande, l’isola di Cirella e le serenate alla luna in cerca di una risposta, di un segno di approvazione. Cercavo la musica, coltivavo i miei sogni..