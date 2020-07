Ana Mena, le canzoni più famose

Ana Mena , classe 1997 , è una delle stelle più scintillanti della musica latina. Anno dopo anno la cantante si è imposta come una delle protagoniste della scena italiana e internazionale.

Iniziamo il nostro viaggio nella musica di Ana Mena con Ahora Lloras Tú, duetto con il gruppo CNCO, celebre per la collaborazione con le esplosive Little Mix sulle note del brano Reggaetón Lento (Remix).

Oltre cinquantacinque milioni di visualizzazioni per il video ufficiale del singolo Ya Es Hora che vede Ana Mena affiancata da Becky G e De La Ghetto con i quali ha realizzato uno dei brani più amati della sua discografia.

Il singolo, pubblicato nel giugno 2018, si è rivelato uno dei grandi tormentoni della stagione conquistando ben tre dischi di platino per aver superato 150.000 copie vendute su suolo italiano.

Una volta ancora feat. Fred De Palma (2019)

Fred De Palma con Ana Mena insieme Una volta ancora

Se D’estate non vale ha fatto il pieno di consensi, Una volta ancora ha alzato l’asticella diventando il singolo più venduto in Italia nel 2019 con oltre 250.000 copie. Enorme successo anche per il video ufficiale che ha superato centosettanta milioni di visualizzazioni su YouTube.