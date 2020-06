18/26

Tra i non vincitori che poi hanno avuto una carriera di successo c'è Giusy Ferreri, che ha partecipato alla prima edizione di X Factor, nel 2008 (in onda sulla Rai, fino alla quarta edizione). Una voce particolarissima che ha incantato Tiziano Ferro e molti telespettatori, ma che non è bastata alla cantante per trionfare nel talent, vinto in quell'anno dagli Aram Quartet