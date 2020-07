Fred de Palma, fuori il video di "Paloma" con Anitta

Dopo aver conquistato le classifiche europee con “Una volta ancora” e aver conquistato la vetta dei singoli più venduti nel 2019, Fred de Palma ci riprova anche quest’estate. Questa volta l’artista sceglie Anitta come partner per dare vita a “ Paloma ”, candidato ad essere uno dei tormentoni della stagione. Dopo i due grandi successi con Ana Mena, Fred de Palma sceglie di farsi affiancare da Anitta , artista brasiliana classe 1993 che ha già collaborato con star mondiali come Madonna, Maluma, Diplo, J Balvin, Black Eyed Peas, Snoop Dogg e molti altri. I due cantanti hanno pubblicato nelle ultime ore un brevissimo estratto del video dove Anitta accenna la coreografia di “Paloma” vista mare, mentre Fred de Palma appare nelle acque della località scelta per le riprese del video.

Numerosi indizi pubblicati sul web hanno confermato le indiscrezioni che la location principale del video sia Positano , nota località della Costiera Amalfitana molto amata dai vip. Il cantante di reggaeton aveva infatti pubblicato alcune storie su Instagram in un albergo di Positano in panoramica posizione nei pressi della Spiaggia Grande. Per il video infatti sono stati scelti alcuni tra gli angoli più suggestivi della costa.

L’annuncio di “Paloma”

“Paloma” è prodotta da Takagi & Ketra e punta a raggiungere i record di “Una volta ancora”. Alla notizia di aver conquistato il primo posto dei singoli più venduti nel 2019, Fred de Palma aveva dichiarato: “Mi succede sempre che esco con singoli in posizioni basse. Poi vedo che giorno dopo giorno salgono nelle classifiche. Inizio a capire che sta andando forte quando vedo che da una settimana all’altra prende 30-40 posizioni”. E ancora: “Quando ho visto che il singolo è stato primo in classifica per 8 settimane consecutive mi sono detto: allora questa volta è andata proprio bene”.

L’arrivo di “Paloma” era stato annunciato da Fred de Palma con un post sui social pubblicato a maggio. In quella circostanza aveva dichiarato: “Per la prima volta avrei potuto fare un tour di concerti vero, dove ci saremmo stati solo noi. Questo per ovvie ragioni non potrà succedere nell'immediato, ma vi prometto che è solo rimandato. Intanto non mi fermerò, farò uscire nuova musica, che un giorno canteremo insieme in un posto solo per noi”. A maggio a quasi un anno di distanza dalla pubblicazione, il video “Una volta Ancora” era al primo posto nella classifica settimanale dei videoclip più visti in Italia su YouTube.