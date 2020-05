Fred De Palma sui social: "Farò uscire nuova musica"

Cinque dischi di platino in Italia e due in Spagna, Fred De Palma continua a distanza di un anno a spopolare con “ Una volta ancora ” e la versione spagnola “ Se illuminaba ”. Un exploit straordinario per l’artista torinese che con lo stesso brano ha conquistato lo scettro di singolo più venduto nel 2019. Fred De Palma ha pubblicato un post sui social per commentare i risultati raggiunti della sua canzone e dall’ultimo album “Uebe” che ha raccolto centinaia di milioni di streaming. Ancora oggi il video di “ Una volta ancora ” è al primo posto nella classifica settimanale dei videoclip più visti in Italia su YouTube. Queste le parole di Fred De Palma : “Per la prima volta avrei potuto fare un tour di concerti vero, dove ci saremmo stati solo noi. Questo per ovvie ragioni non potrà succedere nell'immediato, ma vi prometto che è solo rimandato”. Infine anticipa che quest’anno ci sarà spazio per altri progetti: “Intanto non mi fermerò, farò uscire nuova musica, che un giorno canteremo insieme in un posto solo per noi”. La conferma arriva da alcuni video pubblicati sui social che confermano il lavoro in vista per del prossimo singolo.

Il commento di Ketra

Fred De Palma si prepara quindi all’estate e a sfornare l’ennesima hit di successo dopo “D’estate non vale” e “Una volta ancora”, entrambe in duetto con Ana Mena. Già nei giorni precedenti Ketra, produttore discografico di successo con Takagi, aveva festeggiato i successi raggiunti dal cantante. Su Instagram ha sottolineato come da quasi un anno il brano “Una volta ancora” è in classifica dopo essere stata canzone dell’anno. Sono oltre 150 milioni le visualizzazioni del video e Ketra ricorda il periodo precedente all’uscita della hit: “Mi ricordo i tanti no, le porte chiuse, chi diceva “non sarà una hit” ecc ecc. Frate sono orgoglioso di questo progetto, abbiamo portato il reggaeton italiano in alto alle classifiche. Abbiamo appena iniziato”.

Dal rap al reggaeton

Ad inizio anno Fred De Palma aveva rilasciato una lunga intervista a SkyTg24 commentando il successo del suo brano: “Non mi aspettavo niente, però ci credevo. Sapevo che potenzialmente era forte, in un anno come questi ricco di hit e pezzi papabili al titolo di brano dell’anno proprio non mi aspettavo di arrivare primo”. Il cantante ha poi ricordato come venga dal rap, dal freestyle e che ha attraversato un percorso ben preciso per raggiungere l’universo reggaeton.