Gigi D'Alessio e Clementino, online il video di Como Suena El Corazon

Uno dei luoghi più affascinanti al mondo, un brano che ha segnato la storia della musica italiana, due delle voci più celebri della discografia del Bel paese. Gigi D’Alessio e Clementino si sono uniti per la cover di Como Suena El Corazon.

Se Gigi D’Alessio e Clementino si sono aggiunti nella gara per la conquista del titolo di tormentone dell’anno, nelle ultime settimane numerosi nomi della musica italiana e internazionale hanno lanciato i loro nuovi progetti.

Il primo è quello delle Little Mix (FOTO) che hanno pubblicato il nuovo singolo Holiday, abbiamo poi visto Katy Perry che si sta preparando all’uscita di Smile, sulla stessa lunghezza d’onda Kylie Minogue che ha deciso di anticipare l’album Disco con il singolo Say Something.

In seguito, è stata la volta di Achille Lauro che ha lanciato il nuovo disco 1990 e il video di Scat Men con Ghali e Gemitaiz, stessa cosa per Taylor Swift con Folklore e Cardigan.