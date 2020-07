Annalisa, dopo House Party il nuovo disco: esce il 18 settembre

Annalisa sta per tornare con un nuovo disco. L'appuntamento è per il 18 settembre. In questi giorni, come ha detto a Sky Tg24, "sto portando avanti le cose che si possono fare, sono sempre in studio: il 18 settembre esce il nuovo disco, ci sto lavorando e sono molto contenta".

Nel periodo del lockdown (tutto sul coronavirus) ci ha tenuto compagnia col singolo Houseparty: "Una coincidenza che si chiami come l'app omonima ma il brano è stato scritto prima, sta per compiere un anno e non c’entra con quello che abbiamo vissuto: Mi sono ritrovata in una situazione in cui la canzone aveva un significato più profondo e ampio e poteva dare un po’ di leggerezza. Racconta la capacità di capire quanto siamo fortunati anche nella quotidianità. Aiuta a capire la bellezza delle piccole cose e regala un po’ di leggerezza". Concorda sul fatto che "la musica ha aiutato tanti. Ora ci si prova a vivere il meglio in questa situazione, io ho pensato a nuovi modi per raggiungere le persone anche con la tecnologia. Il momento attuale è rifare le cose normali sapendo che non sarà comunque come prima". I live probabilmente saranno al 2021 "ma torneremo alla grande. Invece la data del 18 settembre è sicura. A breve annuncerò il titolo, sono agli ultimi accorgimenti. Sarò un disco ricco con tante canzoni anche perché continuo ad aggiungere".