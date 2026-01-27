È uscito il trailer del film d’animazione Arco – Un’amicizia per salvare il futuro del regista francese Ugo Bienvenu, co-prodotto da Natalie Portman e candidato ai premi Oscar 2026 nella categoria Miglior film d’animazione, che uscirà nei cinema italiani il 12 marzo.

Omaggio allo Studio Ghibli e ad Hayao Miyazaki, e presentato in anteprima alla 78ª edizione del Festival di Cannes, il lungometraggio animato Arco – Un’amicizia per salvare il futuro racconta la storia di Arco, un bambino di 10 anni, che arriva da un futuro lontanissimo. Nel primo viaggio in una tecnologica tuta arcobaleno che permette di viaggiare nel tempo, Arco perde il controllo, precipita nel suo passato e si ritrova intrappolato all’epoca della coetanea Iris, che lo vede cadere dal cielo. La ragazza cerca allora di fare tutto il possibile per aiutarlo a tornare a casa.

Il film d’animazione Arco – Un’amicizia per salvare il futuro, ora candidato ai premi Oscar 2026 nella categoria Miglior film d’animazione, ha già ricevuto una candidatura come Miglior film d’animazione ai Golden Globes 2026 e una candidatura come Miglior film d’animazione ai Critics’ Choice Awards 2026. Ha inoltre vinto il premio come Miglior film d’animazione agli European Film Awards 2026.

Tra gli altri film d’animazione candidati ai premi Oscar 2026 insieme ad Arco – Un’amicizia per salvare il futuro c’è anche il film Disney Pixar Elio sulla storia di Elio Solis, un bambino di 11 anni che, dopo la traumatica scomparsa dei genitori, vive un profondo senso di solitudine e deve elaborare il lutto. Quando la zia Olga, Maggiore dell’Air Force, prende con sé il nipote, la sua carriera in ascesa subisce un cambio di rotta. “Zia Olga prova a fare del suo meglio. Non è facile per lei, ha perso il fratello, la cognata, e ha preso con sé il bambino. Non è più la zia con cui fare cose divertenti nel weekend, ora è colei che se ne prende cura, il poliziotto cattivo, la custode. È responsabile di tutto ciò che riguarda Elio. Non credo ne fosse preparata, ma ci prova”, ha spiegato l’attrice premio Oscar Zoe Saldana, che doppia il personaggio. Candidato nella stessa categoria anche il film d’animazione sudcoreano KPop Demon Hunters sulla storia di tre giovani guerriere che, grazie a canti pieni di speranza, creano uno scudo magico alimentato da anime umane per proteggere il mondo dai demoni. Le musiche e i personaggi hanno spopolato sulle piattaforme social, a partire da TikTok, e sono diventate un vero e proprio fenomeno pop. Ai Golden Globes 2026 la pellicola ha già vinto il premio come Miglior film d’animazione e come Miglior canzone originale per un film per il brano Golden. Altro candidato è il film d’animazione La piccola Amélie, che segue la protagonista nei suoi primi anni di vita in Giappone. Infine, non manca neppure il film d’animazione Zootropolis 2, che segue le vicende dei due storici protagonisti, la poliziotta coniglietta Judy Hopps e l’amico volpe Nick Wilde. I due agenti indagano su un nuovo caso: il misterioso rettile Gary De’Snake minaccia la città di Zootropolis. Nel tentativo di fermarlo, entrambi vengono però scambiati per complici di Gary e si ritrovano a fuggire insieme a lui. Alla fine, però, scoprono che il vero cattivo è qualcun altro.