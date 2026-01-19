Zootropolis 2 ha incassato 1,7 miliardi di dollari a livello globale, superando un altro successo Disney, Inside Out 2, fermo a quota 1,69 miliardi di dollari, e diventando così il film d'animazione di Hollywood con il maggior incasso nella storia. Al primo posto assoluto, tra i film d'animazione, c'è il cinese Ne Zha 2 (con 2,25 miliardi di dollari).

Un record inarrestabile (non solo tra i film animati)

Zootropolis 2 è la nona uscita globale di tutti i tempi per incassi, dietro a Spider-Man: No Way Home (1,9 miliardi di dollari) e Avengers: Infinity War (2 miliardi di dollari).

"Questo traguardo appartiene in primis ai fan di tutto il mondo, il cui entusiasmo lo ha reso possibile", ha dichiarato Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. "Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri registi Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino e di tutto il team dei Walt Disney Animation Studios per aver creato un film che ha conquistato così profondamente il pubblico di tutto il mondo. Zootropolis 2 è un risultato straordinario e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a dargli vita".