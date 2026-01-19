Al primo posto assoluto, tra i film d'animazione, c'è il cinese Ne Zha 2 (con 2,25 miliardi di dollari)
Zootropolis 2 ha incassato 1,7 miliardi di dollari a livello globale, superando un altro successo Disney, Inside Out 2, fermo a quota 1,69 miliardi di dollari, e diventando così il film d'animazione di Hollywood con il maggior incasso nella storia. Al primo posto assoluto, tra i film d'animazione, c'è il cinese Ne Zha 2 (con 2,25 miliardi di dollari).
Un record inarrestabile (non solo tra i film animati)
Zootropolis 2 è la nona uscita globale di tutti i tempi per incassi, dietro a Spider-Man: No Way Home (1,9 miliardi di dollari) e Avengers: Infinity War (2 miliardi di dollari).
"Questo traguardo appartiene in primis ai fan di tutto il mondo, il cui entusiasmo lo ha reso possibile", ha dichiarato Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. "Siamo incredibilmente orgogliosi dei nostri registi Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino e di tutto il team dei Walt Disney Animation Studios per aver creato un film che ha conquistato così profondamente il pubblico di tutto il mondo. Zootropolis 2 è un risultato straordinario e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a dargli vita".
Entusiasmo globale
Zootropolis 2 ha debuttato prima del Giorno del Ringraziamento incassando 156 milioni di dollari negli Stati Uniti e 559,5 milioni di dollari a livello globale. Il tutto, nei primi cinque giorni di programmazione (nessun altro film ha fatto meglio nel 2025). Confermatosi un vero successo al botteghino con 390 milioni di dollari negli Stati Uniti e la sbalorditiva cifra di 1,31 miliardi di dollari a livello internazionale, Zootropolis 2 è diventato il film d'animazione di Hollywood più veloce e il più rapido film di genere PG-rated a raggiungere 1 miliardo di dollari a livello globale.
Un successo, questo, che ha riguardato anche la Cina (di solito non troppo entusiasta dei film made in USA): Zootropolis 2 è il secondo film hollywoodiano con il maggior incasso nel Paese dopo l'epico film Marvel della Disney Avengers: Endgame con 632 milioni di dollari.