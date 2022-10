Da Ryan Gosling a Kirsten Dunst, quando le star non erano famose. FOTO

8/20 ©Getty

Il giovanissimo Henry Cavill ha interpretato il personaggio di Albert nel film "Montecristo" diretto dal regista Kevin Reynolds nel 2002. Si tratta della sua seconda partecipazione come attore nel mondo del cinema, avendo esordito sempre nello stesso anno con il ruolo di Thomas in “Segreti di famiglia”. Per la cronaca il successo internazionale dell'attore britannico arriverà nel 2013 con il ruolo di Superman nel film del DC L'uomo d'acciaio, personaggio ripreso poi in Batman v Superman: Dawn of Justice, e in Justice League e in Zack Snyder's Justice League

