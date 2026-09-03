Oggi, giovedì 3 settembre 2026, si apre la seconda giornata dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA - IL RED CARPET DELLA CERIMONIA DI APERTURA).

Tra i 21 film in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) c’è Bucking Fastard di Werner Herzog e con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson.

Sempre in Concorso c’è il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh e con John Malkovich, Sam Rockwelle Steve Buscemi.

Fuori Concorso ci sono sia i film Non Fiction Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin e Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw, sia il film Fiction italiano Nessun dolore di Gianni Amelio e con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.

Previsti anche l’arrivo del cast del film Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis (in gara nella sezione Giornate degli Autori), la Masterclass con George Clooney e la conferenza stampa di Venice Immersive.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film Moragheb (Falling House) di Mohsen Gharaei e Too Much Sugar di Robert Greene. Al via anche la sezione Orizzonti Corti – Fuori Concorso.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Waiting for Ken Loachdi Simone Amendola, Al Baraneya di Ashgan El-Hamus, I Plant My Head in the Garden di Hoda Taheri e Boris Hadzija e Scarpe rotte di Roberta Torre e con Barbara Ronchi.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Les Métamorphoses, Au Féminin di María Giménez Cavallo e Il grande Giaffa di Marco Santi.