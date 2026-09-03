Mostra del Cinema di Venezia 2026, attesi Alessandro Borghi e Matilda De Angelis. DIRETTA
In Concorso sia Bucking Fastard di Werner Herzog e con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson, sia Wild Horse Nine di Martin McDonagh e con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Fuori Concorso Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin e Nessun dolore di Gianni Amelio e con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Atteso il cast di Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis. Per Orizzonti Moragheb di Gharaei e Too Much Sugar di Greene
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Oggi, giovedì 3 settembre 2026, si apre la seconda giornata dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA - IL RED CARPET DELLA CERIMONIA DI APERTURA).
Tra i 21 film in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) c’è Bucking Fastard di Werner Herzog e con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson.
Sempre in Concorso c’è il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh e con John Malkovich, Sam Rockwelle Steve Buscemi.
Fuori Concorso ci sono sia i film Non Fiction Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin e Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw, sia il film Fiction italiano Nessun dolore di Gianni Amelio e con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
Previsti anche l’arrivo del cast del film Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis (in gara nella sezione Giornate degli Autori), la Masterclass con George Clooney e la conferenza stampa di Venice Immersive.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Moragheb (Falling House) di Mohsen Gharaei e Too Much Sugar di Robert Greene. Al via anche la sezione Orizzonti Corti – Fuori Concorso.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Waiting for Ken Loachdi Simone Amendola, Al Baraneya di Ashgan El-Hamus, I Plant My Head in the Garden di Hoda Taheri e Boris Hadzija e Scarpe rotte di Roberta Torre e con Barbara Ronchi.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Les Métamorphoses, Au Féminin di María Giménez Cavallo e Il grande Giaffa di Marco Santi.
Giornate degli Autori, atteso il cast di Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis
Previsti anche l’arrivo del cast del film Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis (in gara nella sezione Giornate degli Autori).
Quando la musica viene messa al bando in Afghanistan, il direttore d’orchestra Nazar e suo figlio Jalil, giovane suonatore di tuba, sono costretti ad abbandonare tutto ciò che conoscono. Intraprendono così un viaggio lungo la rotta balcanica verso l’Italia, un cammino segnato dall’incertezza ma illuminato dalla speranza di trovare un luogo in cui poter tornare a suonare. Durante il percorso incontrano Greta, una dottoressa italiana. Insieme, i tre si troveranno ad affrontare scelte destinate a cambiare per sempre le loro vite.
Fuori Concorso - Fiction, il film italiano Nessun dolore di Gianni Amelio e con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea
Fuori Concorso c'è il film Fiction italiano Nessun dolore di Gianni Amelio e con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
Davide è un trentenne con la passione dei libri: non ne legge tanti ma li vende, in una piazza di Roma. La sua cliente più fedele, Elsa, è anche sua complice, gli fornisce i volumi di seconda mano e lo colma di affetto e tenerezza. Qualcosa però s’incrina in un giorno come tanti: a Davide viene “consegnato” d’improvviso, per strada, come un pacco, un bambino che viene dal Nordafrica, e che non lo lascia più, lo segue in silenzio come un cagnolino fedele. Un incidente, la corsa in ospedale con il piccolo sconosciuto tra la vita e la morte. E Davide che entra in un inferno personale fatto di reticenze, rimorsi, smarrimento.
Fuori Concorso - Non Fiction, Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw
Fuori Concorso tra i film Non Fiction c'è anche Burgundy di Michael Dweck e Gregory Kershaw.
In Borgogna, i vini più famosi al mondo sono solo un tassello del racconto. Dietro ogni bottiglia si cela un universo plasmato da rituali e memorie, e da chi si dedica a custodirli o trasformarli.
Fuori Concorso - Non Fiction, Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin
Fuori Concorso c'è il film Non Fiction Everest: The Other Side di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.
Gli scialpinisti di livello mondiale Jim Morrison e Hilaree Nelson si sono innamorati mentre raggiungevano i vertici del loro sport. La loro intesa si è trasformata in un sogno condiviso: scalare e scendere con gli sci lungo la direttissima della parete nord dell’Everest, l’ascensione più pericolosa della montagna e la linea di discesa sciistica più ambita al mondo.
Concorso, Wild Horse Nine di Martin McDonagh
Sempre in Concorso c’è il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh e con John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi.
Poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, gli agenti della CIA Chris e Lee vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo, MJ. Il legame stretto da Chris con due studentesse ribelli rischia di far prendere una piega imprevista al soggiorno di tutti.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, al via la seconda giornata
Oggi, giovedì 3 settembre 2026, si apre la seconda giornata dell’83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia con la giuria presieduta dall'attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, ecco i membri delle giurie. FOTOVai al contenuto
Concorso, Bucking Fastard di Werner Herzog
Tra i 21 film in Concorso c’è Bucking Fastard di Werner Herzog e con Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson.
Racconta la storia di due sorelle, Jean e Joan Holbrooke, così unite da parlare all’unisono, amare lo stesso uomo e condividere gli stessi sogni.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, tutti i film in concorsoVai al contenuto
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Mostra Cinema Venezia 2026, il red carpet della cerimonia di apertura
Ci sono i presidenti e i membri delle giurie, le star dei film della giornata e gli ospiti speciali. Si alza il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema e per la cerimonia di apertura è richiesto l'abito da sera. Super attesi George Clooney e sua moglie Amal, che tornano al Lido in nero. Gli abiti scuri, il pizzo e i drappeggi caratterizzano la maggior parte dei look glamour. Sotto i riflettori si distinguono Jonathan Bailey, Nicholas Galitzine e Damian Hardung A cura di Vittoria Romagnuolo