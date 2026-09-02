Festival del Cinema di Venezia, cerimonia inaugurazione e premio a George Clooney. DIRETTA
Al via l'83ª edizione. Maggie Gyllenhaal presiede la Giuria del Concorso che assegnerà il Leone d'Oro. Alle ore 19, Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia di apertura, con l'esibizione di Tutti Fenomeni e la proiezione del film in gara Ink di Danny Boyle. L’attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d’Oro alla Carriera all’attore e regista. La ragazza con la Leica di Alina Marazzi aprirà Orizzonti. My Notes on Mars di Lili Horvát aprirà le Giornate degli Autori
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Oggi, mercoledì 2 settembre 2026, inizia la 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (GLI OSPITI PIÙ ATTESI). La Giuria Internazionale del Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO), che assegnerà il Leone d’Oro a uno dei 21 film in gara,è presieduta dalla regista americana Maggie Gyllenhaal ed è composta anche da Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To.
La cerimonia di apertura, che è attesa per le ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, e che sarà condotta da Greta Scarano (LE FOTO DELLA MADRINA) e da Nicolas Maupas, con l’esibizione del cantautore e attore Tutti Fenomeni, prevede la proiezione del film in Concorso Ink di Danny Boyle, con protagonisti Guy Pearce, Jack O’ Connell e Claire Foy. Racconta la storia vera dell’acquisizione del quotidiano britannico The Sun da parte del giovane magnate australiano Rupert Murdoch, avvenuta nel 1969. Il regista si concentra sull’ascesa del giornale, guidata dal neo-direttore Larry Lamb, e sul gruppo di giornalisti che ha ideato un nuovo modo di fare informazione.
L’attrice Premio Oscar Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney (LE FOTO DELL'ARRIVO DI GEORGE E AMAL CLOONEY AL LIDO) in occasione della consegna del Leone d’Oro alla Carriera all’attore e regista statunitense.
Nella sezione Orizzonti il film di apertura sarà La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Parigi, 14 luglio 1937. Gerda Taro trascorre insieme a Robert Capa e agli amici di sempre, con i quali è fuggita dalla Germania nazista, l’ultimo giorno prima di tornare sul fronte spagnolo. Tra passato e presente riaffiorano i momenti che hanno segnato la sua vita, compreso il desiderio, sempre più forte, di usare la sua Leica come strumento di lotta e di libertà.
Nella sezione Giornate degli Autori il film di apertura sarà My Notes on Mars di Lili Horvát e con Rupert Friend. Margot, una brillante giovane scienziata che sta affrontando una crisi matrimoniale, scompare durante un’escursione con il marito, Sam. Passa del tempo e il giorno della cerimonia in sua memoria, riappare miracolosamente. Non ricorda nulla della sua vita, tranne le ricerche su Marte che vuole in tutti i modi ritrovare e distruggere.
Greta Scarano con il ventaglio pro Pal
Greta Scarano e Nicolas Maupas sono approdati all’Hotel Excelsior al Lido per la 83ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Oggi, alle ore 19, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, condurranno infatti la serata di apertura. Sabato 12 settembre saliranno nuovamente sul palco per la cerimonia di chiusura. In occasione del photocall, l'attrice ha lanciato un messaggio di solidarietà al popolo palestinese.
Mostra del Cinema, Greta Scarano al photocall con ventaglio pro PalVai al contenuto
Giornate degli Autori, il film di apertura è My Notes on Mars di Lili Horvát
Nella sezione Giornate degli Autori il film di apertura sarà My Notes on Mars di Lili Horvát e con Rupert Friend.
Margot, una brillante giovane scienziata con un matrimonio in crisi, scompare durante un'escursione con il marito Sam. Settimane dopo, riappare miracolosamente il giorno del suo funerale. Non ricorda nulla della sua vita, tranne la sua ricerca su Marte, che è determinata a ritrovare e distruggere. Chiaramente, non è più la stessa persona di prima, eppure Sam accoglie il ritorno di Margot come una seconda possibilità per il loro amore.
Orizzonti, il film di apertura è La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro
Nella sezione Orizzonti il film di apertura sarà La ragazza con la Leica di Alina Marazzi.
Parigi, 14 luglio 1937. Gerda Taro trascorre insieme a Robert Capa e agli amici di sempre, con i quali è fuggita dalla Germania nazista, l’ultimo giorno prima di tornare sul fronte spagnolo. Tra passato e presente riaffiorano i momenti che hanno segnato la sua vita: l’impegno politico a Lipsia accanto al suo primo amore, gli anni dell’esilio a Parigi, il colpo di fulmine con Capa, la scoperta della fotografia e il desiderio, sempre più forte, di usare la sua Leica come strumento di lotta e di libertà. Un ritratto della prima fotoreporter morta sul campo di battaglia, una donna che ha incarnato un tempo in cui tutto sembrava ancora possibile.
L'arrivo di George e Amal Clooney al Lido
Il 1º settembre George Clooney e la moglie Amal hanno raggiunto Venezia a bordo di un elegante motoscafo. Il divo di Hollywood indossava una polo blu navy abbinata a pantaloni bianchi, mentre la moglie ha scelto un completo color verde oliva dalla finitura satinata firmato Tom Ford by Haider Ackermann.
George e Amal Clooney arrivano alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTOVai al contenuto
Leone d'Oro alla Carriera a George Clooney, la laudatio di Laura Dern
L’attrice Premio Oscar Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney in occasione della consegna del Leone d’Oro alla Carriera all’attore e regista statunitense.
Mostra Cinema Venezia, Laura Dern terrà la laudatio di George ClooneyVai al contenuto
Ink di Danny Boyle, il film di apertura
I protagonisti del film Ink di Danny Boyle sono Guy Pearce, Jack O’ Connell e Claire Foy. La pellicola racconta la storia vera dell’acquisizione del quotidiano britannico The Sun da parte del giovane magnate australiano Rupert Murdoch, avvenuta nel 1969. Il regista si concentra sull’ascesa del giornale, guidata dal neo-direttore Larry Lamb, e sul gruppo di giornalisti che ha ideato un nuovo modo di fare informazione.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, Ink di Boyle è il film di aperturaVai al contenuto
La cerimonia di apertura, con la conduzione di Greta Scarano e Nicolas Maupas e l'esibizione di Tutti Fenomeni
La cerimonia di apertura, che è attesa per le ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, e che sarà condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas, con l’esibizione del cantautore e attore Tutti Fenomeni, prevede la proiezione del film in Concorso Ink di Danny Boyle.
Tutti Fenomeni si esibirà alla cerimonia di apertura di Venezia 2026Vai al contenuto
Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi inizia la 83ª edizione
Oggi, mercoledì 2 settembre 2026, inizia la 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La Giuria Internazionale del Concorso, che assegnerà il Leone d’Oro a uno dei 21 film in gara, è presieduta dalla regista americana Maggie Gyllenhaal ed è composta anche da Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, quando inizia e cosa sapereVai al contenuto
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George e Amal Clooney arrivano alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO
La coppia è arrivati al Lido di Venezia alla vigilia dell’apertura dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. I coniugi hanno raggiunto Venezia a bordo di un elegante motoscafo. Il divo di Hollywood ha indossato una polo blu navy abbinata a pantaloni bianchi, mentre la moglie ha scelto un completo color verde oliva dalla finitura satinata firmato Tom Ford by Haider Ackermann. A cura di Camilla Sernagiotto