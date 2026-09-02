Oggi, mercoledì 2 settembre 2026, inizia la 83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (GLI OSPITI PIÙ ATTESI). La Giuria Internazionale del Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO), che assegnerà il Leone d’Oro a uno dei 21 film in gara,è presieduta dalla regista americana Maggie Gyllenhaal ed è composta anche da Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To.

La cerimonia di apertura, che è attesa per le ore 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, e che sarà condotta da Greta Scarano (LE FOTO DELLA MADRINA) e da Nicolas Maupas, con l’esibizione del cantautore e attore Tutti Fenomeni, prevede la proiezione del film in Concorso Ink di Danny Boyle, con protagonisti Guy Pearce, Jack O’ Connell e Claire Foy. Racconta la storia vera dell’acquisizione del quotidiano britannico The Sun da parte del giovane magnate australiano Rupert Murdoch, avvenuta nel 1969. Il regista si concentra sull’ascesa del giornale, guidata dal neo-direttore Larry Lamb, e sul gruppo di giornalisti che ha ideato un nuovo modo di fare informazione.

L’attrice Premio Oscar Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney (LE FOTO DELL'ARRIVO DI GEORGE E AMAL CLOONEY AL LIDO) in occasione della consegna del Leone d’Oro alla Carriera all’attore e regista statunitense.

Nella sezione Orizzonti il film di apertura sarà La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Parigi, 14 luglio 1937. Gerda Taro trascorre insieme a Robert Capa e agli amici di sempre, con i quali è fuggita dalla Germania nazista, l’ultimo giorno prima di tornare sul fronte spagnolo. Tra passato e presente riaffiorano i momenti che hanno segnato la sua vita, compreso il desiderio, sempre più forte, di usare la sua Leica come strumento di lotta e di libertà.

Nella sezione Giornate degli Autori il film di apertura sarà My Notes on Mars di Lili Horvát e con Rupert Friend. Margot, una brillante giovane scienziata che sta affrontando una crisi matrimoniale, scompare durante un’escursione con il marito, Sam. Passa del tempo e il giorno della cerimonia in sua memoria, riappare miracolosamente. Non ricorda nulla della sua vita, tranne le ricerche su Marte che vuole in tutti i modi ritrovare e distruggere.