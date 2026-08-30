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Mostra del Cinema di Venezia, Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney

Cinema
©Getty

La consegna del Leone d'oro alla carriera dell'attore statunitense si svolgerà mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema nella serata inaugurale

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Sarà l'attrice statunitense premio Oscar Laura Dern (Jay Kelly, Marriage Story, Inland Empire) a tenere la laudatio di George Clooney, alla consegna all'attore e regista statunitense del Leone d'oro alla carriera, mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19. Nel 2025 Laura Dern è stata nel cast di Jay Kelly di Noah Baumbach, film in concorso nell'edizione dello scorso anno.

un ritorno da protagonista al Lido

In precedenza Laura Dern è stata più volte presente alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica con Haunted Summer (1988) di Ivan Passer, October Sky (1998) di Joe Johnston, Dr. T and the Women (2000) di Robert Altman, Inland Empire (2006), in occasione del Leone d'oro alla carriera a David Lynch, Marriage Story di Noah Baumbach, per il quale poi ha ottenuto Oscar per la miglior attrice non protagonista e più di recente con The Son (2022) di Florian Zeller.

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