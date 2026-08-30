Cinema

Dal 2 al 12 settembre 2026 un parterre di grandi ospiti internazionali è atteso al Lido. Da Penélope Cruz a Robert Pattinson e George Clooney, da Russell Crowe a Gael Garcia Bernal, da Liam e Noel Gallagher a John Malkovich e le sorette Kate e Rooney Mara, i nomi sono parecchi e illustrissimi. Scopriamo chi renderà ancora più glamour la kermesse veneziana A cura di Camilla Sernagiotto