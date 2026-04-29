The White Lotus 4, Laura Dern prende il posto di Helena Bonham Carter

L'attrice premio Oscar si è unita last minute alla produzione della quarta stagione dello show che è iniziata in Europa la scorsa settimana. Per lei si tratta di una nuova collaborazione con Mike White con cui ha già lavorato negli anni passati in vari progetti

Quando l'anno scorso Mike White, creatore e anima di The White Lotus, è stato visto a Los Angeles insieme a Laura Dern, i fan avevano iniziato a sperare che l'incontro non fosse solo una chiacchierata informale tra amici ed ex collaboratori ma un appuntamento preliminare in vista del casting della quarta stagione del pluripremiato show HBO.

In realtà, poi Dern non era stata chiamata a far parte dei nuovi episodi ma l'uscita improvvisa di Helena Bonham Carter dalla produzione ha dato alla star americana l'opportunità di entrare all'ultimo momento nel progetto.

Laura Dern "ha fatto check-in" nel White Lotus - per restare in tema col tono degli annunci ufficiali della serie - lo conferma anche un post che ritrae l'attrice comparso sui canali social ufficiali dello show.

Deadline ha riferito in esclusiva che il suo personaggio sarà centrale nella nuova trama e che White ha riscritto una parte della sceneggiatura per lei.

La riscrittura del personaggio di Laura Dern L'uscita di Helena Bonham Carter da The White Lotus 4 era stata accompagnata da motivazioni legate alla poca congruenza del suo personaggio con la nuova stagione e, dal momento che le riprese dello show sono da poco iniziate nel Sud della Francia, il recasting del personaggio sarebbe stato rapido.

La presenza di Laura Dern è diventata una certezza nel giro di pochissimi giorni.

Per lei Mike White sta riscrivendo il personaggio femminile centrale nella nuova storia che avrebbe dovuto avere i volto di Helena Bonham Carter ma che adesso cambierà natura.

La riscrittura sarà all'insegna della fusione ma anche della rielaborazione dei caratteri del personaggio, questo è quanto si apprende dalle fonti di settore d'Oltreoceano.

I dettagli sulla trama di The White Lotus 4 sono, come sempre, top secret, scelta più che condivisibile vista la natura mistery della serie che, stagione dopo stagione, racconta le avventure di un gruppo di persone che gravitano attorno a un resort di lusso nel quale accadono puntualmente imprevisti e delitti.

Come è noto, il nuovo White Lotus si trova in Francia e sarà, precisamente, lo Château de La Messardière di Saint-Tropez.

La produzione ha svelato in anteprima un altro dettaglio succulento: i fatti racconati si svolgeranno in un momento speciale per la Costa Azzurra, i giorni del Festival di Cannes.

Laura Dern ha già lavorato con Mike White, che l'ha diretta nel film del 2007 Year of the Dog e nella serie del 2011 Enlightened, che Dern e White hanno co-creato e interpretato insieme. Leggi anche The White Lotus 4, Mike White vorrebbe una star della prima stagione

Il cast stellare di The White Lotus 4 Laura Dern si unirà prestissimo al resto del cast di The White Lotus 4, costruito nel rispetto della formula di successo delle stagioni precedenti, un mix di nomi noti hollywoodiani e volti meno conosciuti pronti a farsi apprezzare dal grande pubblico.

I primi interpreti della quarta stagione della serie, Alexander Ludwig e AJ Michalka, sono stati resi noti a fine dicembre, quando ormai la sceneggiatura era stata definita e occorreva attribuire un volto ai vari personaggi.

I primi mesi del 2026 sono stati caratterizzati da una serie di annunci costanti relativi al nuovo cast e l'aggiunta di Vincent Cassel e Heather Graham avevano entusiasmato non poco i fan della serie.

Ad oggi The White Lotus 4 conta un numero di interpreti importante, che conferma la natura intricata delle storie di Mike White, che riguardano sia i dipendenti del resort che i suoi gli ospiti.

Nel cast della nuova stagione figurano, tra gli altri: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Chris Messina,, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz. Poi anche: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Vista la quantità di guest star a cui il creatore ha abituato il pubblico, non sono esclusi altri inserimenti a sorpresa.

La stessa Laura Dern aveva fatto un cameo vocale in The White Lotus 2. Per lei si tratta, dunque, di un ritorno ma in una posizione importante.