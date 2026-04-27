Helena Bonham Carter non farà parte della quarta stagione della serie tv HBO The White Lotus , prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Come ha riportato in esclusiva la rivista Deadline, l’attrice due volte candidata all’Oscar ha lasciato il cast della nuova stagione dello show di Mike White per ragioni creative. Il creatore, sceneggiatore, regista e produttore esecutivo, infatti, seleziona con estrema precisione gli attori in grado di incarnare al meglio i suoi personaggi. “Con le riprese della quarta stagione di The White Lotus appena iniziate, è diventato evidente che il personaggio creato da Mike White per Helena Bonham Carter non si adattava alla storia sul set”, ha dichiarato HBO in un comunicato. “Il ruolo è stato quindi ripensato, è in fase di riscrittura e verrà assegnato a una nuova attrice nelle prossime settimane. La HBO, i produttori e Mike White sono dispiaciuti di non poter lavorare con lei, ma restano suoi grandi ammiratori e sperano vivamente di collaborare presto con la leggendaria attrice in un altro progetto”. Nel mese di gennaio era stata annunciata la partecipazione di Bonham Carter alla quarta stagione della serie tv, che è ambientata in Francia, nello specifico tra Parigi e la Costa Azzurra in località come Cannes, Saint-Tropez e Monaco durante il Festival di Cannes, e che ha iniziato ufficialmente le riprese la scorsa settimana. Tuttavia, secondo alcune fonti, White avrebbe poi valutato le differenze tra il personaggio effettivamente assegnato all’attrice e la sua concezione iniziale. Data la sua rilevanza centrale nella nuova stagione, ora il personaggio sarebbe quindi oggetto di rivisitazione in attesa di essere affidato a un’altra attrice. In ogni caso, le riprese proseguono, seppur con un programma modificato per dare maggiore spazio al resto del cast e per garantire sia il tempo necessario per riscrivere la sceneggiatura a White, sia per ingaggiare una nuova attrice a HBO.

LA TRAMA E IL CAST

Durante una sessione al Festival Canneseries, David Bernad, produttore esecutivo della serie tv The White Lotus insieme a Mark Kamine, ha spiegato che la quarta stagione sarà "incentrata sull'arte e su cosa significhi essere un artista”. Bernad ha rivelato di aver vissuto lui stesso l'esperienza del Festival di Cannes quando aveva circa 30 anni e aveva presentato alla kermesse un film da lui prodotto. "Non dimenticherò mai quella volta. È stata la prima volta, come produttore, che ho sentito che le persone mi rispettavano", ha dichiarato. "Non c'è posto più grandioso del festival del cinema per gli artisti, è il sogno più grande del mondo”. Sebbene i dettagli della trama della quarta stagione dello show restino tuttora segreti, Bernard ha anticipato che i nuovi episodi si concentreranno sulla solitudine e sul dolore degli artisti e su “come la fama possa essere corrosiva e possa condizionare le scelte di vita”. Si è poi domandato: “Chi sono le persone capaci di catturare l'attenzione del mondo, chi è il partner ideale in una relazione, chi detiene quel potere, cosa ci appaga come esseri umani? È l’amore di un partner intimo? È l'amore di sconosciuti? È l'attenzione del mondo?”. Gli hotel protagonisti della quarta stagione sono l'Airelles Château de la Messardière a Saint-Tropez, che sarà ribattezzato White Lotus du Cap, e l'Hôtel Martinez, che sarà ribattezzato White Lotus Cannes. Il cast include anche Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani e Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer e Laura Smet.