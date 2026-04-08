L'attrice di The White Lotus Aubrey Plaza è incinta del primo figlio

LA CARRIERA E LA MORTE DEL MARITO

Nata il 26 giugno 1984 a Wilmington, nel Delaware, Aubrey Plaza è figlia di Bernadette, una procuratrice di origini anglo-irlandesi, e di David Plaza, un consulente finanziario portoricano, che avevano scelto il suo nome per l’omonima canzone dei Bread del 1972. All’età di 20 anni, l’attrice ha avuto un ictus, che ha però superato senza conseguenze. Nel 2002 si è diplomata alla Ursuline Academy, mentre nel 2006 si è laureata in Film e Televisione alla Tisch School of the Arts dell’Università di New York. Nel 2004 ha iniziato a recitare all’Upright Citizens Brigade Theatre tra sketch e improvvisazioni, mentre nel 2008 ha partecipato alla candid camera Mobile Desktop del collettivo Improv Everywhere. Ha poi partecipato alle web serie The Jeannie Tate Show e Meyne Street ed è apparsa nel primo episodio di Terrible Decisions With Ben Schwartz in Funny or Die. Nel 2009 ha recitato nel ruolo di Daisy nel film Funny People di Judd Apatow, nel ruolo di Julie Powers nella pellicola Scott Pilgrim Vs. the World di Edgar Wright e nella commedia Mystery Team della Derrick Comedy. Dopo altre brevi partecipazioni al fianco di Jason Bateman e Will Arnett per il sito CollegeHumor, è stata la protagonista della web serie Troopers. Dal 2009 al 2015 ha poi recitato nel ruolo di April Ludgate, l’impassibile stagista della serie tv Parks and Recreation, grazie alla quale ha ottenuto la popolarità. Tra il 2017 e il 2019 ha recitato nella serie tv drammatica Legion, mentre nel 2019 ha interpretato Karen Barclay, la madre di Andy, nel film La bambola assassina di Lars Klevberg, il rifacimento dell’omonimo film del 1988. Nel 2022 è stata tra i protagonisti della seconda stagione della serie tv The White Lotus, grazie alla quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista in una serie e si è aggiudicata uno Screen Actors Guild Award. Nel 2023, la rivista Time ha designato Plaza tra le 100 persone più influenti del mondo. Nel 2025, l’attrice ha fatto parte del cast del film Honey Don’t! di Ethan Coen e con Margaret Qualley e Chris Evans. Nella vita privata, Plaza è stata legata dal 2011 al regista e sceneggiatore Jeff Baena, che ha sposato 10 anni dopo. Il 3 gennaio 2025, il marito, che all’epoca aveva 47 anni, è stato però trovato privo di vita per suicidio da un assistente nella sua casa di Los Angeles. Ora, Plaza aspetta un figlio dal nuovo compagno, con il quale aveva già collaborato in passato per la riedizione Off-Broadway di Danny and the Deep Blue Sea e per il film Black Bear del 2020. Il mese scorso, l’attrice aveva tenuto nascosto il pancione mentre sedeva in prima fila alla Settimana della Moda di Parigi. Attualmente, è protagonista a Broadway nella riedizione dell’opera Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, al fianco di Nathan Lane e Laurie Metcalf.