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The White Lotus 4, sei nuovi ingressi nel cast della serie tv

Serie TV
Heather Graham - photo credit Ben Ritter (particolare)

HBO annuncia altri nuovi ingressi nel cast dell'attesissima serie tv creata da Mike White: Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet

Oltre a Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani e Jarrad Paul, recentemente annunciati, si uniscono nuovi ingressi nel cast di The White Lotus, stiamo parlando di Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Heather Graham - photo credit Ben Ritter
Heather Graham - photo credit Ben Ritter

Le riprese dell'attesissima nuova stagione della serie tv HBO creata da Mike White, si svolgeranno in Francia e continuerà a seguire le vicende di un gruppo di ospiti e di dipendenti di un resort da mille e una notte, tra segreti e colpi di scena. 

Approfondimento

The White Lotus 4, cinque nuovi ingressi nel cast della serie tv
Frida Gustavsson - photo credit Pierre Björk
Frida Gustavsson - photo credit Pierre Björk

I fan dello show cominciano ad avere diversi elementi per comporre lo scacchiere della nuova stagione. Conosciamo l'ambientazione e la location (il nuovo resort White Lotus sarà lo Château de La Messardière di Saint-Tropez) e un buon numero di attori. Restano avvolti nel mistero i dettagli della trama. 

Rosie Perez - credit Rob Northway
Rosie Perez - credit Rob Northway

Dopo le precedenti storie ambientate alle Hawaii, in Sicilia e in Tailandia, la nuova location si trasferisce nella spendida cornice della Costa Azzurra, a Saint-Tropez in un hotel di lusso. Parte delle riprese si svolgeranno poi in altre località della Costa francese e a Parigi. 

Tobias Santelmann - photo credit Jarli & Jordan
Tobias Santelmann - photo credit Jarli & Jordan

Il cambio di coordinate geografiche assicura non solo nuovi paesaggi, ma soprattutto un diverso tipo di tensione: meno esotica, forse, e più stratificata, più legata a classi, cultura, storia.

Ben Schnetzer - photo credit Raz Azraai
Ben Schnetzer - photo credit Raz Azraai

Per la seconda volta Mike White ha scelto l'Europa per l'acclamata serie televisiva che, stagione dopo stagione, ha visto crescere il numero di spettatori affezionati. 

 

Laura Smet - photo credit Eric Guillemain
Laura Smet - photo credit Eric Guillemain

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