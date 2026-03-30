The White Lotus 4, sei nuovi ingressi nel cast della serie tv

HBO annuncia altri nuovi ingressi nel cast dell'attesissima serie tv creata da Mike White: Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet

Oltre a Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani e Jarrad Paul, recentemente annunciati, si uniscono nuovi ingressi nel cast di The White Lotus, stiamo parlando di Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer e Laura Smet.

Heather Graham - photo credit Ben Ritter

Le riprese dell'attesissima nuova stagione della serie tv HBO creata da Mike White, si svolgeranno in Francia e continuerà a seguire le vicende di un gruppo di ospiti e di dipendenti di un resort da mille e una notte, tra segreti e colpi di scena. Approfondimento The White Lotus 4, cinque nuovi ingressi nel cast della serie tv

Frida Gustavsson - photo credit Pierre Björk

I fan dello show cominciano ad avere diversi elementi per comporre lo scacchiere della nuova stagione. Conosciamo l'ambientazione e la location (il nuovo resort White Lotus sarà lo Château de La Messardière di Saint-Tropez) e un buon numero di attori. Restano avvolti nel mistero i dettagli della trama.

Rosie Perez - credit Rob Northway

Dopo le precedenti storie ambientate alle Hawaii, in Sicilia e in Tailandia, la nuova location si trasferisce nella spendida cornice della Costa Azzurra, a Saint-Tropez in un hotel di lusso. Parte delle riprese si svolgeranno poi in altre località della Costa francese e a Parigi.

Tobias Santelmann - photo credit Jarli & Jordan

Il cambio di coordinate geografiche assicura non solo nuovi paesaggi, ma soprattutto un diverso tipo di tensione: meno esotica, forse, e più stratificata, più legata a classi, cultura, storia.

Ben Schnetzer - photo credit Raz Azraai

Per la seconda volta Mike White ha scelto l'Europa per l'acclamata serie televisiva che, stagione dopo stagione, ha visto crescere il numero di spettatori affezionati.



