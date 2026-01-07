Netflix Italia ha distribuito le prime immagini della nuova serie tv I sette quadranti di Agatha Christie. Nel cast Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter e Martin Freeman. Il trailer dell'attesa produzione, composta da tre episodi, è visibile in apertura

La serie tv, basata sul romanzo della scrittrice britannica, vede Mia McKenna-Bruce nei panni di Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, giovane aristocratica intenzionata a scoprire il mistero dietro all’omicidio del suo amore interpretato da Corey Mylchreest. Nel cast anche Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Nabhaan Rizwan, Iain Glen, Hughie O'Donnell, Nyasha Hatendi, Alex Macqueen ed Edward Bluemel. La protagonista, vincitrice della statuetta nella categoria Miglior stella emergente alla 77esima edizione dei British Academy Film Awards, ha parlato del suo personaggio: "È una persona intraprendente. Se dici di no a Bundle, troverà un altro modo per farlo, e questo mi piace di lei. Soprattutto come donna nel 1925, ha molti ostacoli contro di sé, e non si lascia scoraggiare in nessun momento. Conosce la missione e la porta avanti”.

Netflix Italia ha condiviso il trailer ufficiale, visibile in apertura, offrendo uno sguardo sulla produzione. Questa la breve sinossi pubblicata: “Inizia negli anni '20 a una festa glamour in cui l'affascinante Gerry Wade accenna alle sue intenzioni di chiedere a Bundle di sposarlo. La mattina seguente, tuttavia, lei rimane scioccata nello scoprire che il suo futuro fidanzato è ancora a letto, nonostante sette sveglie suonino cacofonicamente nella sua stanza. A quanto pare, Gerry non sta dormendo, ma è morto. E una Bundle devastata è ora determinata a scoprire chi è il responsabile della sua prematura fine”. La serie tv farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi giorni, più precisamente il 15 gennaio 2026.

Chris Chibnall ha firmato la sceneggiatura. Suzanne Jackie, coinvolta nella produzione, ha dichiarato: "Sono entusiasta di dare vita a I sette quadranti di Agatha Christie e di presentare sullo schermo una nuova generazione di personaggi iconici di Christie. È stato un piacere lavorare con Chris Chibnall alla creazione di questa visione audace, autorevole e ambiziosa per la serie”. Mia McKenna-Bruce ha aggiunto: “Era davvero importante rendere Agatha Christie accessibile a chi non aveva letto le sue opere, ma anche far sì che rimanesse in contatto con il cuore di quei gialli. Sento davvero come se avessimo raggiunto ciò che ci eravamo prefissati".

James Prichard, pronipote della scrittrice, ha firmato la produzione attraverso Agatha Christie Limited: “Bundle Brent è uno dei tanti personaggi femminili giovani, interessanti, divertenti e intelligenti della mia bisnonna”. Prichard ha aggiunto: “Penso che gli spettatori adoreranno questo mondo che abbiamo creato”.