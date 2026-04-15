The White Lotus 4, riprese a Cannes. Cast e trama della nuova stagione

Partite tra Cannes, St. Tropez e Monaco le riprese di The White Lotus 4, nuova stagione della serie HBO creata da Mike White. Ambientata durante il Festival di Cannes, la storia seguirà nuovi ospiti tra lusso, tensioni e misteri in due resort esclusivi. Nel cast Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Kumail Nanjiani e Chris Messina. Prossimamente su Sky e NOW

Lasciate alle spalle le atmosfere zen della Thailandia, per la nuova stagione fa rotta verso la Costa Azzurra la premiata serie antologica THE WHITE LOTUS, le cui riprese dei nuovi episodi sono appena iniziate e si sposteranno tra Cannes, St. Tropez, il Principato di Monaco e Parigi, sebbene la storia rimarrà ambientata principalmente in Costa Azzurra, durante il Festival di Cannes. La quarta stagione dell’amatissima serie creata e prodotta da Mike White arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

La nuova location Nuova destinazione quindi – la Riviera Francese, nuovo, nutritissimo gruppo di ospiti della ormai celeberrima catena che dà il titolo alla serie HBO, pronti a lasciarsi alle spalle per una settimana lo stress di tutti i giorni… e nuovo mistero da risolvere, per dei nuovi episodi che saranno ambientati in due distinti resort, il White Lotus du Cap (ricreato nell’ Airelles Château de la Messardière) e il White Lotus Cannes, per il quale verrà utilizzato il celeberrimo Hôtel Martinez. Approfondimento The White Lotus 4, sei nuovi ingressi nel cast della serie tv