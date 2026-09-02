Mostra Cinema Venezia 2026, il red carpet della cerimonia di apertura

Ci sono i presidenti e i membri delle giurie, le star dei film della giornata e gli ospiti speciali. Si alza il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema e per la cerimonia di apertura è richiesto l'abito da sera. Super atteso George Clooney, di casa con sua moglie Amal, al Lido. Sono sempre i più ammirati e stasera hanno un motivo in più per essere ancora più glamour. I nostri voti ai look sotto i riflettori – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo