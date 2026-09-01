Mostra del Cinema di Venezia 2026, arriva la conduttrice Greta Scarano

2/8 ©Getty

Greta Scarano ha scelto per il suo arrivo al Lido un look semplice ma molto chic. L’attrice ha indossato jeans skinny dal lavaggio scuro. Ai piedi ha scelto pumps con il tacco. Il risultato è essenziale e sofisticato. Ecco Scarano assieme ad Alberto Barbera è Direttore artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia dal 2012 a oggi, e in precedenza lo è stato dal 1998 al 2001.

Mostra del Cinema di Venezia 2026, arrivo di Selena Gomez con il marito Benny Blanco. FOTO