Mostra del Cinema di Venezia 2026, arriva la conduttrice Greta Scarano

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Mostra del Cinema di Venezia 2026, l'arrivo della conduttrice Greta Scarano. FOTO

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©Getty

L'attrice che, dal suo debutto in "Un posto al sole", è diventata in breve tempo uno dei nomi più importanti del cinema nostrano è arrivata all’Hotel Excelsior in vista dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di cui sarà conduttrice. Domani (2 settembre 2026) salirà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove - assieme a Nicolas Maupas - condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra. Per Scarano è il primo incarico da conduttrice a Venezia. 

A cura di Camilla Sernagiotto

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