Mostra del Cinema di Venezia 2026, arriva la conduttrice Greta Scarano

Mostra del Cinema di Venezia 2026, l'arrivo della conduttrice Greta Scarano. FOTO
L'attrice che, dal suo debutto in "Un posto al sole", è diventata in breve tempo uno dei nomi più importanti del cinema nostrano è arrivata all’Hotel Excelsior in vista dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di cui sarà conduttrice. Domani (2 settembre 2026) salirà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema, dove - assieme a Nicolas Maupas - condurrà le serate di apertura e chiusura della Mostra. Per Scarano è il primo incarico da conduttrice a Venezia.
A cura di Camilla Sernagiotto