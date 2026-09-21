Il 19 settembre 2026 Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati lontano dai riflettori, tra le colline del Piemonte immerse nei vigneti, una cornice romantica fatta di sedie e botti di legno. Il rapper, all’anagrafe Matteo Professione, 32 anni, e la modella e influencer, 30 anni, si erano conosciuti nel 2019 indirettamente grazie a Rkomi. “Ci siamo incrociati a un evento dove suonava Mirko”, aveva raccontato lo scorso anno Ernia in un’intervista al podcast BSMT. “Un evento al quale io non dovevo andare, non volevo esserci”. Il conduttore Gianluca Gazzoli aveva incalzato: “E invece...”. Il rapper aveva allora risposto: “E invece dovevo esserci. E poi io e lei non ci siamo più ribeccati. Io ero andato solo perché suonava Mirko. Ma io sono andato lì un po’ così...Avevo promesso che sarei passato”. Poi, dopo uno scambio di sguardi, Ernia era partito per gli Stati Uniti. Solo allora, “lei mi ha scritto su Instagram. Quasi subito io mi sono detto “qui devo fare il bravo””. La storia d’amore è cresciuta fino alle nozze, che lo scorso maggio la sposa aveva annunciato in un video su TikTok. “Sarà una cerimonia molto molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi”, aveva anticipato. “Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate. Ormai indosso l’anello da marzo, quindi mi sono un po’ abituata all’idea”. L’amico Jake La Furia ha officiato la cerimonia con la sua consueta ironia: “Siete sicuri?”, ha chiesto al momento del rito. Tra gli invitati c’erano anche altri artisti, come Kid Yugi, Tedua e lo stesso Rkomi, a sua volta legato a Martina Cabassi, sorella e testimone della sposa. Per l’occasione, Valentina ha indossato un abito bianco con un corpetto strutturato e un lungo velo di pizzo, che ha completato con un bouquet di calle bianche e un secondo look a sirena per i festeggiamenti. Ernia, invece, ha scelto un classico completo scuro doppiopetto con cravatta bordeaux. I social della coppia e degli invitati si sono infine riempiti di scatti di brindisi, lanci di bouquet, torte nuziali e tenere foto di famiglia insieme alla piccola Sveva.