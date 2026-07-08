Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. I due attori saliranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido mercoledì 2 settembre per l’inaugurazione e sabato 12 settembre per la cerimonia finale, durante la quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas a condurre le serate di apertura e di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Greta Scarano, attrice e regista, e l’attore italo-francese Nicolas Maupas saliranno sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido per accompagnare i due momenti simbolici della Mostra: l’inaugurazione di mercoledì 2 settembre e la cerimonia finale di sabato 12 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali di Venezia 83.

Due volti tra cinema, tv e nuove generazioni La scelta di Greta Scarano e Nicolas Maupas mette insieme due percorsi diversi ma complementari: da una parte un’attrice che negli ultimi anni ha affiancato alla recitazione anche la regia, dall’altra uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione dell’audiovisivo italiano. Scarano arriva a Venezia 83 dopo un percorso tra cinema, televisione e debutto dietro la macchina da presa. Maupas, diventato popolare con serie di grande successo, ha progressivamente costruito una carriera tra piccolo e grande schermo, confermandosi tra gli interpreti emergenti più seguiti del panorama italiano.

Greta Scarano, da Romanzo Criminale alla regia Greta Scarano si forma tra Italia e Stati Uniti e debutta in televisione nel 2007. Raggiunge il grande pubblico grazie a serie di successo come Romanzo Criminale, Squadra antimafia, In Treatment, Il nome della rosa, Circeo e La linea verticale, che le vale il Premio Flaiano. Al cinema esordisce con Qualche nuvola e si afferma con Senza nessuna pietà, interpretazione che le fa ottenere il Premio Biraghi ai Nastri d’Argento. Con Suburra vince poi il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista e il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno. Nel corso della sua carriera lavora con registi come Ferzan Ozpetek, Paolo Genovese e Sydney Sibilia, costruendo un percorso capace di alternare ruoli popolari e progetti d’autore. Da Feliz Navidad a La vita da grandi Nel 2023 Greta Scarano debutta alla regia con il cortometraggio Feliz Navidad, presentato in selezione ufficiale al Tribeca Film Festival e vincitore del Corto d’Argento come miglior esordio alla regia. Nel 2025 firma il suo primo lungometraggio, La vita da grandi, premiato con il Nastro d’Argento per la migliore opera prima e con l’European Young Audience Award agli European Film Awards 2026, oltre a numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2026 torna protagonista al cinema con Piccolo miracolo di Guido Chiesa, interpretazione che le vale il premio come migliore attrice al Taormina Film Festival, assegnato da una giuria presieduta da Jane Campion. Approfondimento Piccolo miracolo, al cinema il film con Marco d'Amore e Greta Scarano