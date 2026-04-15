Alla Festa della Rivoluzione, spie e utopia a Fiume. Recensione

Il film ruota attorno a una presenza scenica di rara potenza: Maurizio Lombardi nei panni del Poeta-Guerriero. Con la sua consueta ricchezza frugale, Lombardi dipinge un Vate volitivo e fiero, colorato con la tavolozza di Tamara de Lempicka e di Lawrence Alma-Tadema — un poeta guerriero mai macchietta, senza corrive fotocopie, con una capacità di mimesi che sfiora il sublime. Il paradosso fisico è evidente e irrilevante allo stesso tempo: Gabriele D'Annunzio non arrivava a un metro e settanta, Lombardi ne misura quasi due — ma gli attori veri interpretano, non scimmiottano. E Lombardi non scimmiotta mai.

Vale la pena ricordare che esiste una sola registrazione audio della voce di D'Annunzio, del 1937 — eppure Lombardi non ne ha bisogno come stampella. Recitare in inglese si dice to play, e la recitazione è un gioco, come ricordava spesso Mastroianni nelle sue interviste. Ma è un gioco pericoloso, un rischio vero, se non conosci le regole — e soprattutto se non sei pronto a infrangerle. Lombardi è un gamer d'eccezione, un maestro proteiforme a cui basta uno sguardo, un gesto, una parola per sparigliare le carte e vincere la partita.

Lo si coglie perfettamente nella scena del "Credo" — forse la più bella del film — quando il Vate recita quasi un manifesto di libertà davanti ai legionari: "Credo nella bellezza ribelle, nell'arte che sfida, che disturba, che risveglia. Credo nella cultura come arma, la più affilata tra le spade, la più temuta dai potenti." Parole che nella sua bocca suonano insieme come un inno e come un presagio. Perché questo D'Annunzio porta in sé sia la luce dell'utopia sia il seme oscuro di ciò che verrà. Il film ha il coraggio di mostrare l'heel turn narrativo del personaggio senza giustificarlo, lasciando allo spettatore il disagio di aver tifato — almeno per qualche scena — per qualcuno che non avrebbe dovuto.