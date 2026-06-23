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Piccolo miracolo, trama e cast del film con Marco d'Amore e Greta Scarano al cinema

Cinema
01 Distribution

Introduzione

Il film diretto da Guido Chiesa, in uscita nelle sale italiane a partire da giovedì 25 giugno con 01 Distribution, vede protagonisti Marco D'Amore e Greta Scarano. L'attrice, che sul set veste i panni di Ursula, è stata recentemente premiata al Taormina Film Festival come Miglior Interprete Femminile. Il premio è stato attribuito ex aequo a Selva Erdener per Hear the Yellow. La pellicola racconta l'incontro di due mondi e di due storie che ad un certo punto si incrociano e si scontrano e da cui nasce qualcosa di diverso

Quello che devi sapere

La trama del film

Il film, diretto dal regista, produttore, co-produttore, scrittore e sceneggiatore Guido Chiesa, segue le vicende di uno spregiudicato palazzinaro romano. Siamo nella Capitale, nella Roma del centro ma anche in quella della periferia Est, tra i tanti edifici scrostati. La pellicola racconta l'incontro di due mondi e di due storie che ad un certo punto si incrociano e si scontrano. Una storia che nasce dal libro "La grazia del demolitore" di Fabio Bartolomei, un inno alla resistenza che invita a non arrendersi.

01 Distribution
1/6

La sinossi

Davide Lancia, ricco quarantenne dai gusti raffinati e un debole per tutto ciò che è bello, dalle donne all’arte, deve la sua fortuna al fatto di essere figlio di uno dei più potenti e spregiudicati costruttori romani. Il padre, per spronarlo, gli offre l’occasione per dimostrare finalmente di poter essere il degno erede del suo impero: dovrà demolire una palazzina malandata e realizzare al suo posto un edificio di lusso. Un affare al quale Davide non può rinunciare. Nella palazzina però vive ancora una inquilina che non intende lasciare il suo appartamento: Ursula, una donna cieca, bella, determinata e battagliera. L’incontro con Ursula scompaginerà i piani di Davide e gli permetterà di aprirsi a un nuovo modo di vivere e vedere le cose.

01 Distribution
2/6
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Cast artistico

Davide Lancia - Marco D’amore

Ursula - Greta Scarano

Glauco Lancia - Giorgio Colangeli

Marie Lancia - Mariangela D’abbraccio

Mila - Laura Adriani

Max - Pierluigi Gigante

Re Bibbia - Gina Marco Tognazzi

Loredana - Francesca Antonelli

01 Distribution
3/6

Greta Scarano premiata per la sua interpretazione

Tra i riconoscimenti più significativi assegnati durante questa edizione del Taormina Film Festival figura quello destinato alla Miglior Interprete Femminile. Il premio è stato attribuito ex aequo a Selva Erdener per Hear the Yellow e a Greta Scarano per Piccolo Miracolo, film diretto da Guido Chiesa.

Nella pellicola, Greta Scarano veste i panni di una donna non vedente, autonoma e determinata, che si trova a vivere una storia d’amore nata in circostanze inattese. Il riconoscimento conferma il valore della sua interpretazione all’interno della commedia romantica sociale firmata da Guido Chiesa.

4/6
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Cast Tecnico

REGIA GUIDO CHIESA

SOGGETTO EDOARDO LEO e NICOLETTA MICHELI

SCENEGGIATURA di NICOLETTA MICHELI

TRATTO DA / ISPIRATO ALL’OPERA LETTERARIA “LA GRAZIA DEL DEMOLITORE” di

FABIO BARTOLOMEI

Edizioni E/O

CASTING DIRECTOR VALERIA MIRANDA (U.I.C.D)

FEDERICA BAGLIONI (U.I.C.D)

SCENOGRAFIA ROBERTO DE ANGELIS

COSTUMI CRISTINA AUDISIO

SUONO DI PRESA DIRETTA ALBERTO AMATO (A.I.T.S)

SOUND DESIGN MARCO COPPOLECCHIA

DIRETTORE DI PRODUZIONE ENRICO DELLE SITE

AIUTO REGIA LUCA JOHN ROSATI

ORGANIZZATORE GENERALE FABIO CASTALDI per Fabula Pictures

DELEGATA DI PRODUZIONE VALERIA MUZZIN per Fabula Pictures

PRODUTTORI ESECUTIVI MARCO & NICOLA DE ANGELIS (A.P.A ).per Fabula Pictures

MUSICHE ORIGINALI FRANCESCO CERASI

MONTAGGIO DI LUCA GASPARINI (A.M.C)

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA ROBERTO FORZA (C.C.S)

PRODOTTO DA ALESSANDRO USAI, PIERPAOLO LUCIANI e ALESSANDRO SQUARCIOTTA

per NO NAME ENTERTAINMENT

e EDOARDO LEO per ALEA FILM

DISTRIBUITO DA 01 DISTRIBUTION

DURATA 1H 48 MIN

5/6

Ministero della Cultura

L'opera è stata realizzata e distribuita con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo

 

6/6
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