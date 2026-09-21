Il film Resident Evil di Zach Cregger, reboot dell’omonimo videogioco degli anni Novanta sugli zombie, ha incassato 60 milioni di dollari nel week-end di apertura negli Stati Uniti, una cifra che rappresenta il miglior debutto nella storia del franchise horror, che ha ormai 24 anni. Il record precedente apparteneva alla pellicola Resident Evil: Afterlife (2010) di Paul W.S. Anderson e con protagonista Milla Jovovich, che al debutto aveva guadagnato 26 milioni di dollari negli Stati Uniti. Il nuovo film di Resident Evil ha inoltre incassato 48,3 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 108,3 milioni di dollari all’esordio. Prima del fine settimana, le previsioni di incasso negli Stati Uniti al debutto si aggiravano tra i 40 e i 50 milioni di dollari. Il secondo remake recente di Sony, nonché l’ottavo capitolo complessivo della saga, ha però superato le aspettative non solo grazie alle ottime recensioni, ma anche alla fiducia nei confronti del regista, che aveva raggiunto la notorietà con l’horror Barbarian (2022) e aveva poi ottenuto un grande successo con un'altra opera, Weapons (2025), che al botteghino statunitense aveva raccolto 43 milioni di dollari, mentre a livello globale si era attestato sui 270 milioni di dollari a fronte di un budget di 38 milioni di dollari. Inoltre, nel 2026 Amy Madigan aveva vinto il Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista. “Affidare a Zach Cregger la direzione di un franchise importante come Resident Evil ha reso qualcosa di familiare di nuovo fresco e originale”, ha dichiarato l'analista Paul Dergarabedian, responsabile delle tendenze di mercato di Rentrak [azienda globale leader nella misurazione dei media e nell’analisi dei dati per l’industria dell’intrattenimento, ndr]. "Inoltre, la Generazione Z è diventata un motore fondamentale per il botteghino e, ovviamente, ama i film horror”.