Resident Evil, il trailer del film horror di Zach Cregger

Sony ha diffuso il trailer ufficiale dell'horror scritto e diretto da Zach Cregger, già autore di Barbarian e Weapons. Il video è arrivato online in concomitanza con il San Diego Comic-Con e anticipa un racconto inedito ambientato nell'universo della saga Capcom, con Austin Abrams nei panni di un corriere medico intrappolato in una notte di sopravvivenza. In Italia il film arriverà nelle sale il 17 settembre 2026, distribuito da Eagle Pictures

Dopo il teaser diffuso alla fine di aprile, il nuovo trailer di Resident Evil mostra molto più del semplice colpo d'occhio horror: questa volta l'attenzione si sposta sulla costruzione del personaggio e sul modo in cui la sua situazione precipita. Il trailer è stato pubblicato in vista dell'apparizione di Cregger nella Hall H del Comic-Con, mentre il film - prodotto da Columbia Pictures e Constantin Film in associazione con TriStar Pictures - si avvicina alla data d'uscita.

La trama del film

Il protagonista di Resident Evil si chiama Bryan ed è interpretato da Austin Abrams, visto in Euphoria e in Weapons. Fa il corriere per strutture sanitarie e trasporta organi destinati ai trapianti: la consegna successiva vale il doppio della sua tariffa abituale e lo porta verso Raccoon City. Un incidente su una strada ghiacciata trasforma però una commissione ordinaria in un incubo, costringendolo a cercare riparo in una casa tutt'altro che rassicurante.

Il punto più interessante riguarda il rapporto con i videogiochi. Non si tratta dell'adattamento diretto di un capitolo specifico della serie: Cregger costruisce una vicenda originale, pur disseminando richiami riconoscibili, tra cui la citazione di Raccoon City nella scena finale del trailer. Secondo il regista, la corsa alla sopravvivenza di Bryan si svolgerebbe in parallelo agli eventi narrati in Resident Evil 2. Una scelta che ha già diviso i fan, delusi dall'assenza di figure storiche come Leon Kennedy e Chris Redfield.

Il salto di Cregger e l'eredità del franchise

Il regista arriva a questo progetto in una fase di grande visibilità. Weapons è stato un successo di critica e di pubblico per Warner Bros., ha superato i 269 milioni di dollari nel mondo e ha portato Amy Madigan a vincere l'Oscar. Il tono, tuttavia, sembra spostato rispetto al passato: nel trailer convivono orrore e una vena comica assente nel teaser di aprile, con un protagonista ordinario improvvisamente sommerso dal disastro. Cregger ha spiegato che l'idea nasce dall'immaginare se stesso catapultato in una situazione simile, completamente impreparato.