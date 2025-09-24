Weapons: arriva il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger

Il mondo del cinema horror si prepara a una nuova incursione nell’universo oscuro di Weapons. Il regista ha confermato che lui e Warner Bros. stanno discutendo la realizzazione di un film prequel incentrato su Aunt Gladys, la villain interpretata da Amy Madigan. L’annuncio arriva proprio alla vigilia dell’uscita digitale della pellicola Weapons, suscitando grande curiosità tra fan e appassionati, pronti a scoprire ulteriori dettagli sulla geniale mente dietro uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni

Un’ottima notizia (anzi: un'ottima conferma) arriva in queste ore da oltreoceano: il prequel del film Weapons , incentrato sul personaggio di Zia Gladys , è confermato. Il mondo del cinema horror si prepara così a una nuova incursione nell’universo oscuro della pellicola dell'orrore che ha stregato tantissimi cultori della paura.

Le parole di Zach Cregger sul prequel

Intervistato dal sopracitato magazine Fangoria, Zach Cregger non ha nascosto il suo entusiasmo: “È reale e ne ho parlato con Warner Bros. C’è una storia e sono davvero entusiasta. Non è una cavolata”. Il cineasta ha sottolineato come le discussioni sul prequel procedano in maniera indipendente dai risultati commerciali e critici di Weapons. Il film, uscito lo scorso anno, ha infatti totalizzato quasi 150 milioni di dollari negli Stati Uniti e 263 milioni a livello mondiale, partendo da un budget inferiore ai 40 milioni di dollari.

“Ero pronto”, ha continuato Cregger, raccontando la genesi del progetto. “L’avevo in qualche modo già in tasca prima che il film uscisse”. Queste parole suggeriscono che l’idea del prequel non sia nata come reazione al successo del film, ma come un progetto autonomo che il regista aveva già concepito da tempo.