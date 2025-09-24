Weapons: arriva il prequel su Zia Gladys, confermato da Zach Cregger

Il mondo del cinema horror si prepara a una nuova incursione nell’universo oscuro di Weapons. Il regista ha confermato che lui e Warner Bros. stanno discutendo la realizzazione di un film prequel incentrato su Aunt Gladys, la villain interpretata da Amy Madigan. L’annuncio arriva proprio alla vigilia dell’uscita digitale della pellicola Weapons, suscitando grande curiosità tra fan e appassionati, pronti a scoprire ulteriori dettagli sulla geniale mente dietro uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni
Un’ottima notizia (anzi: un'ottima conferma) arriva in queste ore da oltreoceano: il prequel del film Weapons, incentrato sul personaggio di Zia Gladys, è confermato.
Il mondo del cinema horror si prepara così a una nuova incursione nell’universo oscuro della pellicola dell'orrore che ha stregato tantissimi cultori della paura.
Il regista Zach Cregger ha confermato che lui e Warner Bros. stanno discutendo la realizzazione di un film prequel incentrato su Aunt Gladys, la villain indimenticabile interpretata da Amy Madigan. “C’è una storia e sono davvero entusiasta”, queste le parole di Cregger durante un’intervista concessa al magazine statunitense Fangoria.
L’annuncio arriva proprio alla vigilia dell’uscita digitale della pellicola Weapons, suscitando grande curiosità tra fan e appassionati, pronti a scoprire ulteriori dettagli sulla geniale mente dietro uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni.
Le parole di Zach Cregger sul prequel
Intervistato dal sopracitato magazine Fangoria, Zach Cregger non ha nascosto il suo entusiasmo: “È reale e ne ho parlato con Warner Bros. C’è una storia e sono davvero entusiasta. Non è una cavolata”. Il cineasta ha sottolineato come le discussioni sul prequel procedano in maniera indipendente dai risultati commerciali e critici di Weapons. Il film, uscito lo scorso anno, ha infatti totalizzato quasi 150 milioni di dollari negli Stati Uniti e 263 milioni a livello mondiale, partendo da un budget inferiore ai 40 milioni di dollari.
“Ero pronto”, ha continuato Cregger, raccontando la genesi del progetto. “L’avevo in qualche modo già in tasca prima che il film uscisse”. Queste parole suggeriscono che l’idea del prequel non sia nata come reazione al successo del film, ma come un progetto autonomo che il regista aveva già concepito da tempo.
Prime discussioni e sviluppo del progetto
Secondo quanto riportato dal magazine americano Deadline lo scorso mese, la sussidiaria di Warner Bros. Discovery, New Line Cinema, avrebbe già avviato le prime discussioni relative a un possibile film prologo.
In quel momento non era ancora chiaro in quale ruolo Cregger sarebbe stato coinvolto, considerando che il regista sta attualmente lavorando al reboot di Resident Evil per Sony Pictures e ha in programma Flood, un film di fantascienza di cui ha già completato la sceneggiatura. Questi impegni sottolineano la capacità di Cregger di muoversi tra progetti diversi, senza perdere di vista il proprio universo creativo.
Amy Madigan e il fascino duraturo di Aunt Gladys
Amy Madigan, interprete di Aunt Gladys, ha espresso entusiasmo e prudenza allo stesso tempo riguardo alla possibilità di riprendere il ruolo: “Non è che lo escluda, ma in questo lavoro nulla è reale finché non lo è. Mi sono divertita moltissimo a lavorare con Zach e a entrare nella sua mente. Questo è davvero il dono di come il film è venuto fuori. Tutto il resto riguarda conversazioni di cui non potrei mai essere a conoscenza e questioni aziendali. Ma, sapete, adoro Gladys, quindi mi fermo qui”.
La dichiarazione di Madigan mette in evidenza quanto il personaggio sia diventato una figura centrale nel panorama horror contemporaneo, capace di catturare l’attenzione e l’immaginazione del pubblico senza bisogno di artifici narrativi aggiuntivi.
Trama e struttura di Weapons
Dopo il successo del film horror Barbarian del 2022, che aveva consacrato Cregger come uno dei registi più interessanti del panorama contemporaneo, Weapons esplora un mistero carico di tensione e inquietudine. La pellicola segue la sparizione inspiegabile di 17 bambini di terza elementare, scomparsi dalle loro case esattamente alle 2:17 del mattino. La vicenda mette in luce la paura e la rabbia che tali eventi generano all’interno di una comunità chiusa e sospettosa, costruendo una tensione crescente che permea l’intero film.
Il cast di Weapons unisce talenti consolidati e giovani attori emergenti: oltre a Amy Madigan, figurano Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong e Cary Christopher. Questa combinazione di interpreti permette di dare profondità sia ai personaggi principali sia alla comunità che li circonda, rendendo l’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.
Il successo del look di Aunt Gladys
Un aspetto che ha contribuito in modo determinante al fascino di Aunt Gladys è il suo aspetto visivo, frutto del lavoro meticoloso del reparto trucco. Leo Satkovich, capo del dipartimento, ha raccontato a Deadline quanto la popolarità del personaggio sia stata sorprendente: “È qualcosa di così surreale che ancora sto cercando di elaborarlo… Sapevamo di stare creando un personaggio molto speciale. Personalmente, non credo di essere stato preparato a quanto il mondo sarebbe rimasto affascinato da lui”.
Le parole di Satkovich rivelano non solo la complessità della creazione di un personaggio iconico, ma anche la capacità di Aunt Gladys di catturare l’immaginazione del pubblico, diventando un punto di riferimento immediato nel panorama horror.
Grande attesa per il progetto su Zia Gladys
Con il prequel di Weapons ancora in fase di discussione, il futuro di Aunt Gladys e dell’universo creato da Zach Cregger appare promettente. Tra sceneggiatura, casting e l’attenta costruzione dei personaggi, il progetto sembra destinato a offrire nuovi dettagli su una delle figure più enigmatiche e affascinanti del cinema horror contemporaneo. Il pubblico resta in attesa, pronto a scoprire la storia nascosta dietro la terribile Aunt Gladys e il mondo oscuro che Cregger ha iniziato a costruire con Weapons.
