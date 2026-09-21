Il divo di Hollywood tornerà nei panni del protagonista nel secondo atto cinematografico attualmente in sviluppo. Alla regia ci sarà Berger, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Dennis Kelly. I dettagli della trama sono ancora riservati

Brad Pitt tornerà nei panni del protagonista nel sequel di World War Z, il film Paramount attualmente in sviluppo. Alla regia ci sarà Edward Berger, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Dennis Kelly. I dettagli della trama sono ancora riservati, ma ciò che interessa per adesso ai fan è godersi questa buona nuova, che attendevano da parecchio tempo.

Dopo anni di tentativi, il progetto per un nuovo capitolo di World War Z è finalmente entrato nella fase di sviluppo. Pitt, che sarà nuovamente protagonista, figurerà anche tra i produttori, insieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B.

Edward Berger, regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Conclave, dirigerà il film. Berger ha già lavorato con Pitt in The Riders, progetto realizzato per A24 e attualmente in post-produzione.