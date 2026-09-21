Brad Pitt torna in World War Z 2 con Edward Berger alla regia del sequelCinema
Il divo di Hollywood tornerà nei panni del protagonista nel secondo atto cinematografico attualmente in sviluppo. Alla regia ci sarà Berger, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Dennis Kelly. I dettagli della trama sono ancora riservati
Brad Pitt tornerà nei panni del protagonista nel sequel di World War Z, il film Paramount attualmente in sviluppo. Alla regia ci sarà Edward Berger, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Dennis Kelly. I dettagli della trama sono ancora riservati, ma ciò che interessa per adesso ai fan è godersi questa buona nuova, che attendevano da parecchio tempo.
Dopo anni di tentativi, il progetto per un nuovo capitolo di World War Z è finalmente entrato nella fase di sviluppo. Pitt, che sarà nuovamente protagonista, figurerà anche tra i produttori, insieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B.
Edward Berger, regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale e Conclave, dirigerà il film. Berger ha già lavorato con Pitt in The Riders, progetto realizzato per A24 e attualmente in post-produzione.
Il ritorno di World War Z
Il primo World War Z, diretto da Marc Forster e uscito nel 2013, era tratto dal romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi di Max Brooks, pubblicato nel 2006.
Nel film originale Pitt interpretava Gerry Lane, ex dipendente delle Nazioni Unite coinvolto in una corsa contro il tempo per fermare una pandemia di zombie. La pellicola ha incassato oltre 540 milioni di dollari nel mondo.
Il sequel è stato annunciato da Paramount durante il CinemaCon di aprile 2026, dopo diversi progetti rimasti nel corso degli anni senza arrivare alla realizzazione. Tra le precedenti ipotesi c'era anche un film diretto da David Fincher, poi abbandonato nel 2019.
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La trama resta ancora segreta
Per il momento non sono stati diffusi dettagli sulla storia del nuovo film. Non è quindi ancora chiaro quale sarà il destino del personaggio di Gerry Lane né in che modo il sequel si collegherà agli eventi del primo capitolo.
Il progetto arriva in una fase particolarmente intensa della carriera dell'attore. Pitt è infatti atteso anche in Heart of the Beast, thriller diretto da David Ayer, e tornerà nel ruolo di Cliff Booth nel nuovo film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth.
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