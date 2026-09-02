Parigi, 14 luglio 1937. Mentre la città si prepara a celebrare la presa della Bastiglia (e la Storia, quella con la maiuscola, indossa per un giorno l’abito buono), Gerda Taro trascorre le sue ultime ore di libertà accanto a Robert Capa e agli amici con cui è fuggita dalla Germania nazista. L’indomani ripartirà per il fronte spagnolo, dal quale non farà ritorno. Questa vigilia è il perno emotivo del film, non la sua prigione: Marazzi non la chiude nell’unità di tempo di un solo giorno, ma la usa come soglia da cui il racconto si irradia all’indietro e di lato.

Attorno a quel 14 luglio si aprono infatti i flashback che ricostruiscono il prima (l’impegno politico a Lipsia accanto al primo amore, gli anni dell’esilio parigino, il colpo di fulmine con Capa, la scoperta della macchina fotografica), mentre le immagini di repertorio cuciono la Storia dentro la finzione. E a incorniciare tutto, in apertura e in chiusura, un presente immaginato, quasi un limbo della memoria in cui oggetti e fotografie «galleggiano» (sono parole della stessa regista) insieme ai titoli di testa. Tant’è che il film si apre con una dichiarazione di poetica: per ritrovare qualcosa bisogna attingere alla memoria.