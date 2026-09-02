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Cinema

George Clooney è l’ultimo divo? Il Leone d’oro a Venezia e l’arte di restare una star

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

George Clooney ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera a Venezia 83. Ma cosa resta di un divo quando il tempo passa, Hollywood cambia e perfino un volto può sopravvivere al suo proprietario grazie all’IA? Da ER a Jay Kelly, dai Coen a Good Night, and Good Luck, il ritratto di una star che ha trasformato la bellezza in ironia, la celebrità in credibilità e l’invecchiare in una nuova forma di seduzione

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