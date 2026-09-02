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Kaouther Ben Hania, regista e sceneggiatrice tunisina, è arrivata oggi, 2 settembre, per iniziare il lavoro con la giuria. Il suo cinema attraversa fiction e documentario e affronta spesso temi come potere, ingiustizia e sistemi oppressivi. Il suo ultimo film, The Voice of Hind Rajab, è stato presentato in Concorso a Venezia e ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria. Ben Hania è stata inoltre candidata all’Oscar per Quattro figlie.

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