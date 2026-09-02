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Mostra del Cinema di Venezia 2026, chi sono i membri delle giurie. FOTO

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©Getty

La Giuria Internazionale del Concorso Venezia 83 si è presentata al photocall ufficiale della kermesse. Il gruppo riunisce Maggie Gyllenhaal, Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat e Johnnie To. A presiedere la giuria chiamata ad assegnare il Leone d’Oro e gli altri premi del Concorso è Gyllenhaal. Scopriamo chi sono tutti i giurati, anche quelli delle altre Giurie, da Orizzonti a Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

 

A cura di Camilla Sernagiotto

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