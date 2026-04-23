L'attrice, regista e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal è stata nominata presidente della Giuria internazionale dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La decisione è stata ratificata dal Cda della Biennale su proposta del direttore artistico Alberto Barbera
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha ufficializzato la presidenza della giuria per l’edizione 2026. A ricoprire il ruolo per l'83/a edizione della rassegna sarà l'attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal.
La nomina e le dichiarazioni ufficiali
La nomina è stata formalizzata dal Cda della Biennale. Maggie Gyllenhaal ha espresso il suo consenso dichiarando: "Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione".
Le motivazioni del Direttore Artistico
Il direttore artistico Alberto Barbera ha motivato la scelta sottolineando il percorso artistico della cineasta: "Maggie Gyllenhaal incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito nel tempo con intelligenza e coraggio. Attrice capace di dare voce a personaggi scomodi e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con The Lost Daughter (La figlia oscura), premiato proprio a Venezia nel 2021 per la migliore sceneggiatura. Il suo sguardo sul cinema — insieme intellettuale e viscerale — trova ulteriore conferma nel recente The Bride! (La sposa!, 2026), che ne consolida la statura di filmmaker originale. Averla alla guida della nostra giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che è da sempre il cuore della Mostra".
Chi è Maggie Gyllenhaal
Nata a New York nel 1977, Maggie Gyllenhaal è un'attrice, regista e produttrice statunitense. Figlia del regista Stephen Gyllenhaal, ha costruito una carriera internazionale recitando in pellicole di successo come "Donnie Darko" (2001), "Secretary" (2002) e "Il cavaliere oscuro" (2008). Negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo dietro la macchina da presa, esordendo alla regia nel 2021 con "La figlia oscura" (premiato a Venezia per la sceneggiatura) e firmando nel 2026 il lungometraggio "The Bride!".