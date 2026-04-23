L'attrice, regista e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal è stata nominata presidente della Giuria internazionale dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. La decisione è stata ratificata dal Cda della Biennale su proposta del direttore artistico Alberto Barbera

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha ufficializzato la presidenza della giuria per l’edizione 2026. A ricoprire il ruolo per l'83/a edizione della rassegna sarà l'attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal.

La nomina e le dichiarazioni ufficiali La nomina è stata formalizzata dal Cda della Biennale. Maggie Gyllenhaal ha espresso il suo consenso dichiarando: "Sono entusiasta di accettare l'invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest'anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria. Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall'ammirazione e dalla passione".

Le motivazioni del Direttore Artistico Il direttore artistico Alberto Barbera ha motivato la scelta sottolineando il percorso artistico della cineasta: "Maggie Gyllenhaal incarna un percorso artistico di rara coerenza, costruito nel tempo con intelligenza e coraggio. Attrice capace di dare voce a personaggi scomodi e sfaccettati, ha saputo reinventarsi come autrice con The Lost Daughter (La figlia oscura), premiato proprio a Venezia nel 2021 per la migliore sceneggiatura. Il suo sguardo sul cinema — insieme intellettuale e viscerale — trova ulteriore conferma nel recente The Bride! (La sposa!, 2026), che ne consolida la statura di filmmaker originale. Averla alla guida della nostra giuria significa poter contare su una voce autorevole e indipendente, animata da quella passione autentica per il cinema d'autore che è da sempre il cuore della Mostra".