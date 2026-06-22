Mostra del Cinema di Venezia 2026, annunciata la giuria internazionale

E' l’unico italiano in giuria. È docente universitario con nazionalità italiana e statunitense e insegna a Yale come Sterling Professor of Humanities and Film and Media Studies. Ha diretto il Film and Media Studies Program e l’Humanities Program ed è affiliato alla Facoltà di Architettura. In precedenza ha insegnato in Italia, dove è stato presidente della Consulta Universitaria del Cinema e Pro-Rettore dell’Università Cattolica di Milano. È stato visiting professor in varie università internazionali e ha partecipato a programmi di ricerca in Europa e negli Stati Uniti. Tra i suoi libri figurano “Dentro lo sguardo: il film e il suo spettatore”, “Teoria del Cinema 1945-1990”, “L’occhio del Novecento”, “La Galassia Lumière” e “Schermare le paure”.