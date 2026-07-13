Definite le giurie internazionali di Orizzonti e Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Valérie Donzelli presiede Orizzonti, Carolina Cavalli la sezione Opera Prima. Premi assegnati il 12 settembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La Biennale Cinema ha definito la composizione delle giurie internazionali delle sezioni Orizzonti e Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (LO SPECIALE). Il festival si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Si tratta di due sezioni centrali del programma, dedicate rispettivamente alle nuove tendenze del cinema mondiale e alle opere prime, con giurie chiamate ad assegnare i riconoscimenti ufficiali che saranno proclamati nella giornata conclusiva.

Giuria Orizzonti La Giuria Orizzonti sarà presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli. Con lei siedono il distributore cinematografico statunitense Peter Becker, la regista hongkonghese-statunitense Elizabeth Lo, il regista e sceneggiatore messicano David Pablos e l’attrice italiana Barbara Ronchi. Il gruppo sarà chiamato a valutare i film in concorso nella sezione, attribuendo i premi previsti dal regolamento, nell’ambito di una selezione dedicata alla ricerca e ai nuovi linguaggi. Approfondimento Festival di Venezia 2026, il documentario sugli Oasis verso la Mostra

Giuria Venezia Opera Prima La giuria internazionale del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” sarà presieduta dalla sceneggiatrice e regista italiana Carolina Cavalli. Insieme a lei faranno parte il regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. e il produttore statunitense Ted Hope. La giuria assegnerà il riconoscimento alla migliore opera prima tra tutte le sezioni competitive della Mostra, secondo i criteri stabiliti dalla direzione artistica. Approfondimento Venezia 2026, i conduttori sono Greta Scarano e Nicolas Maupas