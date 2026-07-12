Festival di Venezia 2026, il documentario sugli Oasis verso la Mostra

Il documentario “Don’t Look Back In Anger” sugli Oasis è atteso alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia. Secondo quanto apprende Adnkronos, la presenza nel cartellone è considerata molto probabile. Il film racconta il ritorno dal vivo di Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni con il tour “Oasis Live ’25”. L' uscita in sala è prevista per il 10 settembre, poi in streaming su Disney+

La 83esima Mostra del Cinema di Venezia si prepara a definire il cartellone ufficiale. Tra i titoli attesi figura il documentario sugli Oasis “Don’t Look Back In Anger”. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la presenza del film al Lido è considerata molto probabile.L’eventuale inserimento nel programma aprirebbe all’ipotesi della partecipazione di Liam e Noel Gallagher sul red carpet. Anche se al momento, la presenza dei due artisti non è confermata, sarebbe un grande colpo per la Mostra diretta da Alberto Barbera, proprio mentre i fan italiani attendono l’ufficializzazione di concerti italiani per il prossimo anno (si vocifera da tempo di due possibili date allo Stadio Olimpico di Roma per l'estate 2027).

Il documentario arriverà nelle sale italiane e in selezionate sale Imax nel mondo il 10 settembre. Successivamente sarà distribuito in streaming in esclusiva su Disney+ a livello internazionale entro la fine dell’anno.

Contenuti e produzione

Il racconto si sviluppa dall’interno del tour, con accesso alle prove, al backstage e al palco. Sono incluse anche le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre vent’anni.Il documentario mostra il rapporto tra la band e il pubblico globale durante il tour sold out e analizza l’impatto della musica degli Oasis su diverse generazioni.

“Don’t Look Back In Anger” è ideato da Steven Knight, diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, prodotto da Magna Studios e Sony Music Vision.