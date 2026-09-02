L'inchiostro, come il sangue, macchia. E come il sangue, una volta uscito non torna più indietro. C'è un istante, in ogni giornale che si rispetti, in cui quell'inchiostro è ancora fresco sulla lastra e la verità pare una faccenda negoziabile, materia duttile fra le mani di chi la stampa.

Ink, il film con cui Danny Boyle inaugura in concorso l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nasce esattamente lì, in quel punto cieco fra il fatto e la sua messinscena. Non un biopic in doppiopetto, compìto e riverente, ma una sarabanda tipografica che racconta come si dà al pubblico ciò che desidera, molto prima che a deciderlo fosse un algoritmo.

E se il titolo, spartano e nerissimo, promette una storia di macchie, è perché di macchie parla davvero: quelle sulla carta e quelle sulla coscienza.