Nella terza giornata in Concorso i film 15/18 di Cédric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People? con Geoffrey Rush. Fuori Concorso The Basics of Philosophy di Paul Schrader e con Jack Huston e Bill Pullman. Attesa anche la Masterclass Cartier con Chloé Zhao. Per Orizzonti ci sono La Maison Du Vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu e La città dei vivi di Edoardo Gabriellini. Per le Giornate degli Autori c’è Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis
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Oggi, venerdì 4 settembre 2026, si apre la terza giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA SECONDA GIORNATA). Al Lido sono arrivate Susan Sarandon, Maggie Gyllenhaal, Barbara Ronchi e Laura Dern, mentre Pamela Anderson è stata avvistata in aeroporto.
Tra i 21 film in Concorso (TUTTI I FILM IN CONCORSO) c’è 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn.
Sempre in Concorso c’è il film Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e con Geoffrey Rush.
Fuori Concorso ci sono invece sia i film Non Fiction Queer Edward II di Theo Rollason, My Undesirable Friends: Part II – Exile Chapters 1-2-3 e My Undesirable Friends: Part II – Exile Chapter 4-5 di Julia Loktev, e Shumei: The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike, sia Fiction The Basics of Philosophy di Paul Schrader e con Jack Huston e Bill Pullman, e Jupiter di Alexandre Smia.
Attesi anche la Masterclass Cartier con Chloé Zhao, l'arrivo di Anna Ferzetti e, sul red carpet, la delegazione di Chanel con Marillon Cotillard e Georgina Rodriguez.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film La Maison Du Vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu e La città dei vivi di Edoardo Gabriellini.
Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Gu Shi di Amie Song.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Furies di Rami Kodeih.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film La ragazza senza storia di Alexander Kluge e Vogliamo vivere! di Ernst Lubisch.
Nella sezione Giornate degli Autori c’è il film Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film E-I-E-I-O di Noemi Arfuso e Zoom In, Zoom Out di Dong Jie.
Pamela Anderson avvistata in aeroporto
Non è passata inosservata, nonostante gli occhiali da sole, Pamela Anderson, che ha scelto di viaggiare in tonalità panna per raggiungere la 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
Jane Fonda a Venezia: "Tempi spaventosi ma io non ho paura di Trump"
L'attrice e attivista Jane Fonda, 88 anni, ha ricevuto il DVF Awards organizzato dalla stilista Diane von Furstenberg. Tra clima, politica e intelligenza artificiale, ai giornalisti ha parlato delle sue preoccupazioni per il presente degli Stati Uniti e del mondo.
Jane Fonda a Venezia: 'Tempi spaventosi ma io non ho paura di Trump'Vai al contenuto
Laura Dern dopo la laudatio di George Clooney
L'attrice Premio Oscar Laura Dern è arrivata al Lido, due giorni dopo aver tenuto la laudatio di George Clooney durante la consegna del Leone d'Oro alla Carriera all'attore e regista statunitense. Per la giornata di oggi ha scelto uno svolazzante abito a pois, che sfoggia con la consueta eleganza
Unicef presente con campagna contro silenzio
Anche quest'anno Unicef Italia è presente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con il video della campagna "Non restare in silenzio" dedicata al contrasto alla violenza di genere, l'assegnazione della Segnalazione Cinema for Unicef per sottolineare il legame ideale tra il mondo del cinema e l'infanzia e l'incontro dedicato a Giovani, cinema e solidarietà. "Il cinema da sempre è uno strumento capace di unire, raccontare storie, anche di mondi lontanissimi, e renderle più vicine alla quotidianità di ognuno di noi. Consente di confrontarsi con punti di vista differenti, arricchendo il nostro sguardo e la nostra consapevolezza. Raccontare l'infanzia e l'adolescenza significa proprio questo: aprire una prospettiva su storie, sogni, desideri, fragilità, pericoli e privazioni. Dedico idealmente la "Segnalazione Cinema for UNICEF 2026" a tutti i bambini e alle bambine nel mondo vittime di violenze e conflitti: da Gaza, al Libano, dove mi sono recentemente recato in missione, dall'Ucraina al Sudan, senza dimenticare i bambini coinvolti nelle tante emergenze silenziose. Tutti hanno urgente bisogno di protezione, salute, cibo, acqua potabile, istruzione e sostegno psicosociale. Unicef è da 80 anni dalla parte di tutti i bambini e le bambine in oltre 190 Paesi", ha dichiarato il presidente di Unicef Italia Nicola Graziano. Tutte le sere, al Palabiennale, durante la programmazione dei film per il pubblico, sarà trasmesso il video della campagna "Non restare in silenzio" dedicato al contrasto alla violenza di genere, con focus particolare sulle ragazze adolescenti, invitandole a cogliere alcuni campanelli d'allarme che a volte nelle affettive vengono sminuiti.
La città dei vivi, il photocall con Valerio Mastandrea e Nicola Lagioia
Per il photocall del film La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, hanno posato per i fotografi lo stesso regista, gli attori Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi e Emanuele Maria Di Stefano, e l'autore dell'omonimo romanzo Nicola Lagioia.
Il red carpet del film Nessun dolore di Gianni Amelio
Ieri Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea hanno sfilato sul red carpet del film Fuori Concorso Nessun dolore di Gianni Amelio.
Wild Horse Nine, la recensione: John Malkovich da Oscar
In Concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026 c'è il film Wild Horse Nine di Martin McDonagh, una commedia nera ambientata nel Cile del 1973, alla vigilia del golpe contro Salvador Allende. John Malkovich e Sam Rockwell sono Chris e Lee, due veterani della CIA spediti a Rapa Nui con troppi segreti, parecchi peccati e un'amicizia che resiste a tutto. Tra Moai, cavalli selvaggi, studentesse cilene, fantasmi della politica americana e dialoghi che sembrano usciti da Beckett, il regista trasforma l'Isola di Pasqua in un western dell'anima. E Malkovich, repellente, buffo, letale e struggente, regala una prova da Oscar.
Wild Horse Nine: Malkovich da Oscar alla Mostra di Venezia. RecensioneVai al contenuto
Barbara Ronchi al Lido
L'attrice Barbara Ronchi, elegantissima in black & white, è appena approdata al Lido. Fa parte della giuria della sezione Orizzonti.
Gli altri film
Nella sezione Biennale College Cinema c’è il film Gu Shi di Amie Song.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Furies di Rami Kodeih.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film La ragazza senza storia di Alexander Kluge e Vogliamo vivere! di Ernst Lubisch.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film E-I-E-I-O di Noemi Arfuso e Zoom In, Zoom Out di Dong Jie.
Giornate degli Autori, Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis
Nella sezione Giornate degli Autori c’è il film Balcanica di Nicola Sorcinelli e con Matilda De Angelis.
Quando la musica viene messa al bando in Afghanistan, il direttore d’orchestra Nazar e suo figlio Jalil, giovane suonatore di tuba, sono costretti ad abbandonare tutto ciò che conoscono. Intraprendono così un viaggio lungo la rotta balcanica verso l’Italia, un cammino segnato dall’incertezza ma illuminato dalla speranza di trovare un luogo in cui poter tornare a suonare. Durante il percorso incontrano Greta, una dottoressa italiana. Insieme, i tre si troveranno ad affrontare scelte destinate a cambiare per sempre le loro vite.
Il saluto di Maggie Gyllenhaal
Presente anche Maggie Gyllenhaal, la presidente della Giuria Internazionale del Concorso di Venezia 83, che oggi dialogherà con George Clooney sul cinema.
I primi arrivi di oggi, c'è Susan Sarandon
Appuntamento imperdibile della terza giornata di Venezia 83 sarà anche la consegna del Premio Mimmo Rotella ad Andrea Pallaoro, il regista del film in Concorso The Echo Chamber, grande prova di attore di Luca Marinelli, insieme a Susan Sarandon, su una sceneggiatura che rappresenta l'ultima eredità artistica di Bernardo Bertolucci. L'attrice è appena arrivata e rivolge un luminoso sorriso ai fan.
Orizzonti, La Maison Du Vent e La città dei vivi
Nella sezione Orizzonti ci sono i film La Maison Du Vent di Auguste Bernard Kouemo Yanghu e La città dei vivi di Edoardo Gabriellini e con Valerio Mastandrea.
Nel primo, a 80 anni, Josette vive sola a Yaoundé, in Camerun. I suoi figli sono tutti partiti per l’Occidente. Vorrebbe che costruissero delle case nel loro Paese d’origine, nel tentativo di riportarli un giorno vicino a sé. Ma il legame inatteso che nasce con Sarah, una giovane donna del quartiere, mette in discussione tutto ciò attorno a cui ha costruito la sua esistenza: la famiglia, le responsabilità e le speranze che ancora la animano.
Nel secondo, Luca ha 23 anni. Vive in una famiglia che lo ha adottato e che lo ama. Si muove con i suoi amici tra la periferia e il centro e ha una fidanzata con cui vive un amore giovane ma importante per entrambi. Luca sta cercando la sua strada, in un’età in cui tutto sembra ancora possibile e al tempo stesso già perduto, e in questa ricerca vive una doppia vita. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della vita di Luca si spezza, infrangendosi contro una violenza cieca e insensata.
Le dirette streaming
Ecco gli orari delle dirette streaming delle conferenze stampa della terza giornata di Venezia 83.
Fuori Concorso - Fiction, Jupiter di Alexandre Smia
Infine, Fuori Concorso c'è il film Fiction Jupiter di Alexandre Smia.
Da poco eletto, il presidente della Repubblica francese Paul Archambault viene convocato nel bunker antiatomico Jupiter situato sotto il palazzo dell’Eliseo per affrontare una crisi internazionale. Il presidente russo è scampato a un attentato, attribuisce la colpa agli ucraini e si dispone alla rappresaglia. La tensione sale e la guerra nucleare incombe: Paul Archambault e i suoi consiglieri politici e militari si trovano di fronte a una decisione impossibile. In gioco c’è il destino dell’umanità.
Fuori Concorso - Fiction, The Basics of Philosophy di Paul Schrader e con Jack Huston e Bill Pullman
Fuori Concorso c'è poi il film Fiction The Basics of Philosophy di Paul Schrader e con Jack Huston e Bill Pullman.
John Jorissen insegna filosofia in un piccolo ateneo del Midwest americano, e sta scrivendo un saggio su Baruch Spinoza. La sua vita si divide tra l’insegnamento, la scrittura e il tempo trascorso con la compagna Becca, anche lei docente, e con Willie, il figlio adolescente di lei. Jorissen è brillante, severo e distaccato. Qualcosa, nel suo passato, continua a tormentarlo.
Il Premio Mimmo Rotella e il forum con George Clooney
Appuntamento imperdibile della terza giornata di Venezia 83 sarà anche la consegna del Premio Mimmo Rotella ad Andrea Pallaoro, il regista del film in Concorso The Echo Chamber, grande prova di attore di Luca Marinelli, insieme a Susan Sarandon, su una sceneggiatura che rappresenta l'ultima eredità artistica di Bernardo Bertolucci.
In mattinata ancora spazio a George Clooney dopo la giornata di apertura dedicata a lui e al suo (meritatissimo) Leone d'Oro alla Carriera e dopo la masterclass della seconda giornata. Nella Chiesa della Misericordia, l'attore americano rifletterà sul futuro del cinema e sull'uso dell'intelligenza artificiale insieme alla presidente della giuria Maggie Gyllenhaal, al direttore artistico della Mostra del Cinema Alberto Barbera e al regista Giuseppe Tornatore.
Fuori Concorso - Non Fiction, Shumei: The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike
Sempre Fuori Concorso c'è il film Non Fiction Shumei: The Living Legacy of Kabuki di Takashi Miike.
Shumei – The Living Legacy of Kabuki racconta la cerimonia di successione di Ichikawa Danjūrō XIII Hakuen, svoltasi nel 2022. Al suo esordio nel lungometraggio documentario, il regista offre un ritratto intimo di Danjūrō e di suo figlio Shinnosuke, restituendo la solennità dei rituali di Shūmei e mostrando le responsabilità, le pressioni e i sacrifici personali necessari per raccogliere e tramandare una delle più antiche tradizioni teatrali del Giappone.
Sul red carpet di Venezia arrivano Kendall Jenner e Vittoria Ceretti
Sul red carpet della seconda giornata di Venezia 83, dopo i protagonisti dell'opera Bucking Fastard di Werner Herzog in Concorso, la parata di star della pellicola Wild Horse Nine di Martin McDonagh si è arricchita della presenza delle supermodelle della famiglia Armani. Kendall Jenner era favolosa in abito d'archivio del brand, mentre Vittoria Ceretti ha sedotto in nero. John Malkovich si è confermato una formidabile icona di stile. Parker Posey havolteggiato in Valentino. Hanno chiuso Valeria Golino e Alessandro Borghi.
Mostra Cinema Venezia 2026, il red carpet della seconda giornataVai al contenuto
Fuori Concorso - Non Fiction, My Undesirable Friends: Part II – Exile Chapters 1-2-3 e Chapter 4-5 di Julia Loktev
Fuori Concorso ci sono anche i film Non Fiction My Undesirable Friends: Part II – Exile Chapters 1-2-3 e My Undesirable Friends: Part II – Exile Chapter 4-5 di Julia Loktev.
Quando la Russia invade l’Ucraina e mette a tacere tutti i media indipendenti, trasformando la verità in crimine, un gruppo di giovani giornalisti è costretto alla fuga.
Fuori Concorso - Non Fiction, Queer Edward II di Theo Rollason
Fuori Concorso c'è invece invece sia il film Non Fiction Queer Edward II di Theo Rollason.
Primavera 1991: la comunità queer è di nuovo sotto attacco in Gran Bretagna, e il regista Derek Jarman sta traendo da Edward II di Christopher Marlowe un’opera di protesta radicale. A partire da materiali d’archivio mai mostrati prima, girati da Seamus McGarvey sul set di Jarman, Queer Edward II racconta il rifiuto di separare l’arte dalla vita, la politica dal piacere.
Gli scatti della seconda giornata
La seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2026 è stata ricca di emozioni, tra film imperdibili e ospiti d'eccezione. Ecco gli scatti in versione polaroid dei momenti più memorabili
Concorso, Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e con Geoffrey Rush
Sempre in Concorso c’è il film Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e con Geoffrey Rush.
Nato in una famiglia povera di New York, Allen Nelson si arruola nel Corpo dei Marines a diciotto anni per sfuggire alla discriminazione e alla miseria. Dopo aver prestato servizio a Camp Hansen, a Okinawa, nel 1966 viene inviato al fronte durante la guerra del Vietnam, convinto di poter diventare un soldato coraggioso al pari degli eroi cinematografici. Ma ciò che lo attende non è la gloria.
Concorso, 15/18 di Cédric Kahn
Tra i 21 film in Concorso c’è 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn.
Lucia, 17 anni, viene accompagnata dalla polizia nel reparto di neuropsichiatria per adolescenti di un ospedale pubblico, un luogo che conosce fin troppo bene. Una volta lì, ritrova l’amica Eloïse, ricoverata da tempo, e incontra un nuovo gruppo di ragazzi, ognuno alle prese con i propri demoni.
Mostra del Cinema di Venezia 2026, tutti i film in concorsoVai al contenuto
Mostra del Cinema di Venezia 2026, al via la terza giornata
Oggi, venerdì 4 settembre 2026, si apre la terza giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2026, il red carpet della seconda giornata
C'è molto da ammirare sul red carpet di Venezia in una giornata dove si sfila fino a tarda sera. Dopo i protagonisti dell'opera di Herzog in Concorso, la parata di star della pellicola di McDonagh è arricchita dalla presenza delle supermodelle della famiglia Armani. Kendall Jenner è favolosa in abito d'archivio del brand, Vittoria Ceretti seduce in nero. John Malkovich si conferma una formidabile icona di stile. Parker Posey volteggia in Valentino. Chiudono Golino e Borghi A cura di Vittoria Romagnuolo