Un inaspettato episodio ha coinvolto l'attrice di fama internazionale, nota soprattutto per la serie tv The Vampire Diaries. Mentre si trovava alla cerimonia di apertura per il film Ink di Danny Boyle, è stata invitata da un addetto alla sicurezza ad affrettare il passo per liberare lo spazio, scatenando la reazione della folla
Un inaspettato episodio ha coinvolto Nina Dobrev durante la serata inaugurale della 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (SEGUI LA DIRETTA). Il 2 settembre l’attrice, celebre per il ruolo di Elena Gilbert nella serie tv The Vampire Diaries e recentemente apparsa sul grande schermo nel cast del film La vendetta perfetta – Bear Country, si trovava sul red carpet del film di apertura, Ink di Danny Boyle. All’improvviso, un addetto alla sicurezza l’ha invitata con sollecitudine ad affrettare il passo per liberare lo spazio. Nonostante l’iniziale stupore per il trattamento ricevuto, e le annesse proteste dei fan (“Lasciala stare, è appena arrivata!”, ha gridato qualcuno tra la folla a bordo della passerella), Dobrev ha mantenuto un contegno impeccabile mentre veniva scortata via frettolosamente. In ogni caso, la vicenda ha lasciato tutti di stucco, dato che la diretta interessata è un’attrice professionista di fama internazionale.
LA CARRIERA
Nata il 9 gennaio 1989 a Sofia, in Bulgaria, l’attrice Nina Dobrev ha mostrato sin da giovanissima un grande amore per la danza, il teatro, la musica, le arti visive e la recitazione. Dopo aver frequentato una scuola di recitazione, si è iscritta all’università alla facoltà di Sociologia, che ha poi abbandonato proprio per perseguire la carriera di attrice. Ha recitato nei film Away From Her – Lontano da lei (2006), Fugitive Pieces (2007) e L’ora del licantropo (2008), Chloe – Tra seduzione e inganno (2010), The Roommate – Il terrore ti dorme accanto (2011), Noi siamo infinito (2012), Bastardi in divisa (2014), The Final Girls (2015) con Domhnall Gleeson e Christina Applegate, xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017) con Vin Diesel e Samuel L. Jackson e La vendetta perfetta – Bear Country (2026). Ha poi recitato nel ruolo di Elena Gilbert nella serie tv horror The Vampire Diaries. Nella vita privata, tra il 2010 e il 2013 l’attrice è stata fidanzata con lo snowboarder Shaun White, tre volte campione olimpico.
Approfondimento
Nina Dobrev e Shaun White si sono lasciati
LA TERZA GIORNATA DI VENEZIA 83
Oggi, venerdì 4 settembre 2026, si è aperta invece la terza giornata della 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. In Concorso ci sono i film 15/18 (A Place to Heal) di Cédric Kahn e Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e con Geoffrey Rush. Nel primo, Lucia, 17 anni, viene accompagnata dalla polizia nel reparto di neuropsichiatria per adolescenti di un ospedale pubblico, un luogo che conosce fin troppo bene. Una volta lì, ritrova l’amica Eloïse, ricoverata da tempo, e incontra un nuovo gruppo di ragazzi, ognuno alle prese con i propri demoni. Nel secondo, Allen Nelson, nato in una famiglia povera di New York, si arruola nel Corpo dei Marines a diciotto anni per sfuggire alla discriminazione e alla miseria. Dopo aver prestato servizio a Camp Hansen, a Okinawa, nel 1966 viene inviato al fronte durante la guerra del Vietnam, convinto di poter diventare un soldato coraggioso al pari degli eroi cinematografici. Ma ciò che lo attende non è la gloria. In attesa della serata, sono tanti gli arrivi delle star al Lido, da Susan Sarandon a Laura Dern.
Approfondimento
Mostra del Cinema di Venezia 2026, programma del 4 settembre
©Getty
Mostra Cinema Venezia 2026, il red carpet della seconda giornata
C'è molto da ammirare sul red carpet di Venezia in una giornata dove si sfila fino a tarda sera. Dopo i protagonisti dell'opera di Herzog in Concorso, la parata di star della pellicola di McDonagh è arricchita dalla presenza delle supermodelle della famiglia Armani. Kendall Jenner è favolosa in abito d'archivio del brand, Vittoria Ceretti seduce in nero. John Malkovich si conferma una formidabile icona di stile. Parker Posey volteggia in Valentino. Chiudono Golino e Borghi A cura di Vittoria Romagnuolo