Un inaspettato episodio ha coinvolto l'attrice di fama internazionale, nota soprattutto per la serie tv The Vampire Diaries. Mentre si trovava alla cerimonia di apertura per il film Ink di Danny Boyle, è stata invitata da un addetto alla sicurezza ad affrettare il passo per liberare lo spazio, scatenando la reazione della folla Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un inaspettato episodio ha coinvolto Nina Dobrev durante la serata inaugurale della 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (SEGUI LA DIRETTA). Il 2 settembre l’attrice, celebre per il ruolo di Elena Gilbert nella serie tv The Vampire Diaries e recentemente apparsa sul grande schermo nel cast del film La vendetta perfetta – Bear Country, si trovava sul red carpet del film di apertura, Ink di Danny Boyle. All’improvviso, un addetto alla sicurezza l’ha invitata con sollecitudine ad affrettare il passo per liberare lo spazio. Nonostante l’iniziale stupore per il trattamento ricevuto, e le annesse proteste dei fan (“Lasciala stare, è appena arrivata!”, ha gridato qualcuno tra la folla a bordo della passerella), Dobrev ha mantenuto un contegno impeccabile mentre veniva scortata via frettolosamente. In ogni caso, la vicenda ha lasciato tutti di stucco, dato che la diretta interessata è un’attrice professionista di fama internazionale.

LA CARRIERA Nata il 9 gennaio 1989 a Sofia, in Bulgaria, l’attrice Nina Dobrev ha mostrato sin da giovanissima un grande amore per la danza, il teatro, la musica, le arti visive e la recitazione. Dopo aver frequentato una scuola di recitazione, si è iscritta all’università alla facoltà di Sociologia, che ha poi abbandonato proprio per perseguire la carriera di attrice. Ha recitato nei film Away From Her – Lontano da lei (2006), Fugitive Pieces (2007) e L’ora del licantropo (2008), Chloe – Tra seduzione e inganno (2010), The Roommate – Il terrore ti dorme accanto (2011), Noi siamo infinito (2012), Bastardi in divisa (2014), The Final Girls (2015) con Domhnall Gleeson e Christina Applegate, xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017) con Vin Diesel e Samuel L. Jackson e La vendetta perfetta – Bear Country (2026). Ha poi recitato nel ruolo di Elena Gilbert nella serie tv horror The Vampire Diaries. Nella vita privata, tra il 2010 e il 2013 l’attrice è stata fidanzata con lo snowboarder Shaun White, tre volte campione olimpico. Approfondimento Nina Dobrev e Shaun White si sono lasciati