Nina Dobrev e Shaun White si sono lasciati

La separazione, che sarebbe recente e che non ha avuto conferme ufficiali dai diretti interessati, è stata annunciata da People Magazine in esclusiva. Ad ottobre 2024 l'attrice e il campione di snowboard si erano fidanzati con tanto di anello (ora scomparso dal dito della star)

Nina Dobrev e Shaun White non sono più una coppia , lo riferisce People Magazine in esclusiva riportando le parole di una fonte vicina ai due ex innamorati, fidanzati ufficialmente dall'autunno del 2024. La fonte ha parlato di è stata una "decisione reciproca" presa dall'attrice del grande e piccolo schermo, famosa per il suo ruolo nella serie The Vampire Diaries, e lo snowboarder americano, una scelta non facile ma "fatta con amore e profondo rispetto". I due diretti interessati non hanno commentato , per ora, i numerosi articoli comparsi online da quando la stampa a stelle e strisce ha parlato della fine della loro love story. La loro ultima apparizione in pubblico assieme è del 31 agosto scorso , a Los Angeles.

Spariti anello e post di fidanzamento

Fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe sospettato che Nina Dobrev e Shaun White che, secondo i loro amici, da mesi erano impegnati con la pianificazione delle loro nozze, avrebbero messo fine a breve alla loro relazione.

Da quando i due avevano iniziato a frequentarsi, nel 2019, erano sempre apparsi molto complici e parecchio affiatati.

Protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo (lui è un ex snowboarder, più volte campione olimpico), l'attrice del grande e piccolo schermo e lo sportivo erano diretti all'altare.

La proposta era arrivata in maniera romantica nell'ottobre del 2024 e, nel frattempo, la coppia, che condivideva coi rispettivi follower molti momenti della loro relazione, sembrava intenta a programmare il futuro.

Le ultime mosse di Dobrev, però, alla luce di quanto si è appreso sulla separazione, raccontavano già la fine dell'amore.

Al Toronto Film Festival, dove è andata a presentare il suo ultimo fim, Eternity, l'anello di fidanzamento era sparito. Negli stessi giorni i fan avevano anche notato che il post in cui si annunciava il fidanzamento (fissato da allora in cima al profilo social) era stato rimosso.